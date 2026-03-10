Britanicul George Russell a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Australiei, prima cursă a noului sezon.

George Russell și Mercedes au câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Australiei. A fost urmat de colegul Kimi Antonelli și de Charles Leclerc, de la Ferrari.

Mercedes a început cum nu se putea mai bine sezonul 2026, unul care a venit cu o serie de schimbări majore de regulament. Piloții Mercedes au plecat primii în cursă și au avut de lucru doar în prima parte a acesteia, profitând apoi de un Virtual Safety Car, dar și de capacitatea superioară a motorului, învingându-i pe rivalii de la Ferrari.

A fost prima cursă din nou eră a Formulei 1, iar George Russell este fericit că nu a lovit mașina:

„A fost o luptă incredibilă la început, mă uitam mereu la nivelul bateriei când mă luptam cu Charles. Mulțumesc întregii echipe, a trecut ceva timp de când am fost aici. Mă bucur că v-a plăcut lupta cu Ferrari. Mașinile subvirează destul de mult în șicane, dar e bine că am ajuns cu monopostul întreg la final”, spune pilotul britanic. Andrea Kimi Antonelli se gândește deja la următoarea cursă: „Weekendul nu a început bine, dar s-a terminat bine. Mă bucur că mi-am găsit ritmul și am terminat pe locul 2. În primele tururi a fost greu să mă adaptez, au fost multe depășiri. Acum trebuie să mă odihnesc și să mă gândesc la cursa din China”, a spus italianul.

Charles Leclerc este de părere că Mercedes ar fi câștigat în Australia și dacă Ferrari schimba pneurile mai devreme: