Britanicul George Russell a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Australiei, prima cursă a noului sezon.
George Russell și Mercedes au câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Australiei. A fost urmat de colegul Kimi Antonelli și de Charles Leclerc, de la Ferrari.
Mercedes a început cum nu se putea mai bine sezonul 2026, unul care a venit cu o serie de schimbări majore de regulament. Piloții Mercedes au plecat primii în cursă și au avut de lucru doar în prima parte a acesteia, profitând apoi de un Virtual Safety Car, dar și de capacitatea superioară a motorului, învingându-i pe rivalii de la Ferrari.
A fost prima cursă din nou eră a Formulei 1, iar George Russell este fericit că nu a lovit mașina:
„A fost o luptă incredibilă la început, mă uitam mereu la nivelul bateriei când mă luptam cu Charles. Mulțumesc întregii echipe, a trecut ceva timp de când am fost aici. Mă bucur că v-a plăcut lupta cu Ferrari. Mașinile subvirează destul de mult în șicane, dar e bine că am ajuns cu monopostul întreg la final”, spune pilotul britanic.
Andrea Kimi Antonelli se gândește deja la următoarea cursă: „Weekendul nu a început bine, dar s-a terminat bine. Mă bucur că mi-am găsit ritmul și am terminat pe locul 2. În primele tururi a fost greu să mă adaptez, au fost multe depășiri. Acum trebuie să mă odihnesc și să mă gândesc la cursa din China”, a spus italianul.
Charles Leclerc este de părere că Mercedes ar fi câștigat în Australia și dacă Ferrari schimba pneurile mai devreme:
„A fost o cursă dificilă, nimeni nu știa la ce să se aștepte la start. Nu știam cum să ne apărăm, cum să depășim. A fost foarte dificil, dar am fost fericit să mă aflu în luptă. Prima parte a cursei a fost foarte interesantă, locul 3 e cel mai bun rezultat pe care îl puteam obține azi. Nu cred că am fi putut să ne luptăm cu Russell, nici dacă intram mai devreme la boxe. Am avut un ritm bun, dar nu cred că puteam câștiga”, a declarat Leclerc.
Plecat de pe locul 20, olandezul Max Verstappen a încheiat cursa pe locul 6, în spatele rivalului de anul trecut, Lando Norris, de la McLaren.
„Nu, nu m-am bucurat. Depășirile au fost distractive, dar mă luptam cu mașini care erau cu două secunde mai lente. Pentru mine a fost doar o eliberare a traficului. Sună ciudat, dar așa o văd.
Nu a fost o luptă foarte echitabilă, așa că am încercat să-mi fac loc prin mijlocul plutonului cât mai curat posibil și să intru în ritm. Dar am avut o degradare foarte mare. Am avut o uzură semnificativă a anvelopelor, ceea ce ne-a compromis mult cursa. Am crezut că anvelopele hard vor fi mai bune pentru noi, dar, din păcate, astăzi nu au funcționat. Mercedes va fi rapidă peste tot, cu McLaren nu știu cum va fi. În timpul testelor din Bahrain au fost mai rapide, este greu de spus. Vom analiza fiecare circuit în parte. În cele din urmă, nu contează dacă suntem pe locul trei sau patru, scopul nostru este vârful. Încercăm să lucrăm calm. Sper să reducem diferența pe parcursul sezonului, pentru că în acest moment este destul de mare”, a declarat Max Verstappen, potrivit sportal.bg.
