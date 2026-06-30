Pilotul echipei Mercedes, George Russell, a dat lovitura în Marele Premiu al Austriei și a obținut a doua sa victorie din acest sezon de Formula 1. Desfășurată pe circuitul Red Bull Ring, cursa a fost una de o intensitate maximă. Russell a rezistat presiunii uriașe puse de liderul mondial, Kimi Antonelli, și de campionul Max Verstappen, confirmând revenirea în formă a celor de la Mercedes.

Spectacol total și strategii la limită în Marele Premiu de Formula 1 al Austriei, acolo unde George Russell și-a trecut în palmares a 2-a victorie stagională și a 7-a din întreaga carieră. Britanicul de la Mercedes a gestionat perfect ultimele tururi pe Red Bull Ring, deși în spatele său s-a dat o bătălie teribilă pentru fiecare centimetru de asfalt.

Marea surpriză a finalului de cursă a fost presiunea uriașă exercitată asupra liderilor de către Max Verstappen și Andrea Kimi Antonelli. Tânărul Antonelli a atacat agresiv până în ultimele sute de metri, însă micile greșeli din primele tururi l-au costat victoria, el trecând linia de sosire pe locul 2. Verstappen a completat podiumul pe poziția a 3-a, bifând abia al 2-lea său podium dintr-un sezon extrem de complicat pentru Red Bull. La final, Russell a recunoscut că strategia la boxe a fost modificată din mers, fiind obligat să intre mai devreme pentru schimbul de pneuri și să reziste pe un ultim set de cauciucuri mult mai mult decât fusese planificat inițial.

În tabăra celor de la Ferrari, weekendul a fost unul complet ratat. Deși Charles Leclerc și Lewis Hamilton au pornit cu mari speranțe de pe pozițiile a 2-a și a 3-a ale grilei de start, monoposturile Scuderiei nu au avut ritmul scontat. Hamilton a sosit abia pe locul 5, fiind depășit de Oscar Piastri de la McLaren, în timp ce Leclerc a încheiat o cursă anonimă pe locul 8. Rezultatul este un pas înapoi evident pentru Ferrari, mai ales după succesul răsunător obținut de Hamilton la Barcelona în urmă cu doar 2 săptămâni.

În ciuda locului 2 din Austria, Kimi Antonelli rămâne liderul autoritar al clasamentului general al piloților, unde a acumulat 171 de puncte. Victoria de duminică îl propulsează pe George Russell pe poziția a 2-a a ierarhiei mondiale, cu un total de 131 de puncte, devansându-l pe coechipierul său, Lewis Hamilton, care ocupă acum locul 3 cu 125 de puncte strânse.