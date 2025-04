Cristina Neagu își continuă turul de onoare din sezonul retragerii. În etapa cu numărul 22 din Liga Florilor, legendarul inter stânga a ajuns la Zalău, în sala lui Gheorghe Tadici.

Înaintea partidei, Neagu a fost aplaudată la scenă deschisă de fanii prezenți. Tadici i-a oferit un buchet de flori, iar cei doi s-au îmbrățișat și au schimbat câteva zâmbete.

Gheorghe Tadici este antrenorul care, în anul 2007, pe când Cristina Neagu avea doar 19 ani ți 3 luni, a trimis-o pe teren pentru prima oară la un Campionat Mondial. Chiar din prima partidă din grupe, împotriva Chinei. Iar Cristina Neagu a marcat, atunci, zece goluri. Au trecut de atunci mai bine de 18 ani, iar Cristina Neagu și-a lăsat apăsat amprenta asupra echipei naționale a României.

Se arată, încă o data, calitatea de mare ” descoperitor de talente sportive” al profesorului Gheorghe Tadici, antrenorul echipei HC Zalău.

Revenind la etapa cu numărul 22 din actuala ediție a Ligii Florilor, Cristina Neagu, marcatoare a două goluri împotriva HC Zalău, a avut parte de un tratament special și la final. Sute de persoane au stat la rând pentru a obține un autograf sau pentru a se poza cu cea mai bună marcatoare din istoria Ligii Campionilor.

Datorită victoriei de la Zalău, CSM București s-a desprins la 6 puncte în fruntea clasamentului din „Liga Florilor.

Echipa antrenată de Gheorghe Tadici rămâne deasupra liniei retrogradării, dar nu are mari emoții. Avansul față de echipa din Târgu Jiu este de considerabil.

La finalul partidei cu CSM București, antrenorul HC Zalău, Gheorghe Tadici, a declarat:

,,A fost un joc bun, de angajament. Normal că a câștigat echipa mai bună, mult mai valoroasă. Se pare că CSM a avut un număr mare de meciuri în ultimul timp și sunt puțin obosite. Noi am ratat 3 aruncări de la 7 metri și alte 6 situații de 1 vs. 1. Nu îți poți permite! Păcat! Noi am vrut să le ajutăm în vederea jocului care urmează, dar actorii principali vor să fie băieții ăștia cu fluierul. La 21-19 au fost două faze controversate, niște eliminări total gratuite. Momente care au făcut diferența. Îmi pare bine pentru public, a fost un spectacol bun”