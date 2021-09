Comisia de Disciplină a Federației Române de Handbal a luat cea mai drastică măsură împotriva lui Gheorghe Tadici , antrenorul de 69 de ani al HC Zalău, pentru că acesta și-a înjurat jucătoarele în meciul cu Rapid București din Cupa României. Acest meci a fost câștigat de echipa sa cu 26-24.

Comisia de Disciplină a Federației Române de Handbal a luat cea mai drastică măsură împotriva lui Gheorghe Tadici (69 de ani), antrenorul de la HC Zalău, pentru că acesta și-a jignit jucătoarele în meciul cu Rapid București din Cupa României, câștigat de echipa sa cu 26-24.

În timpul unui time-out din timpul partidei cu echipa din București, antrenorul Gheorghe Tadici a avut o ieșire necontrolată și reprobabilă. Tadici și-a jignit jucătoarele, folosind cuvinte dure precum , „dobitoacele dracu’” și „să vă ia dracu’”, „’te-n p***a mă-tii”.

Imediat , pe rețelele de socializare au apărut înregistrări de la acest time-out, iar cel care i-a făcut plângere antrenorului Gheorghe Tadici a fost chiar președintele Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu.

După soluționarea acestei plângeri,Federația Română de Handbal a comunicat decizia:

„În legătură cu sesizarea domnului președinte Dedu Alexandru privind comportamentul domnului antrenor Gheorghe Tadici (HC Zalău), în Time-Out-ul jocului dintre HC Zalău și CS Rapid București disputat în cadrul Cupei României Fan Courier în data de 29.08.2021 la Brăila. Comisia văzând și punctul de vedere al domnului profesor Tadici, hotăraște:

– Sancționarea domnului profesor Tadici Gheorghe cu SUSPENDARE 8 (opt) etape, începând cu data de 08.09.2021 și PENALITATE 1000 lei, termen de achitare 07.11.2021, pentru insulte, jigniri și amenințări aduse proprilor jucătoare conform art.43.2, lit.a, pct 1, cu aplicare art.34.1, lit. h, (Recidivă – data 02.03.2021 și 30.08.2021).”

Reacția antrenorului Gheorghe Tadici, potrivit Prosport, a fost aceea de a nega veridicitatea înregistrării, susținând că a fost prelucrată.

„Lumea handbalului cunoaște mobilul acestor probleme ale mele. Lumea din handbal știe de unde mi se trage și cine îmi poartă sâmbetele. Am fost judecat după o casetă prelucrată și am început să strâng probe. Urmează să fac o sesizare pentru că la înjurătura cu p***a mă-tii nu este vocea mea. O persoană, nu îi dau numele acum, mi-a spus că acolo nu e vocea mea. Este foarte grav că această casetă a fost prelucrată.

Vreau să aștept ca să văd motivarea acestei decizii, dar nu cred că o să mai fac apel. Nu vreau să contribui la bugetul financiar al FRH. Însă, vreau să vă mai atrag atenția unui alt aspect foarte important.

Mi s-a consemnat că am recidivat după meciul din 30.08 2021, cel cu Rapid, acolo unde am și luat sancțiune 600 de lei. OK, am înțeles această sancțiune. Dar ce faceți acum? Veniți și mă sancționezi cu încă 1.000 de lei și opt etape tot pentru același meci cu Rapid? Păi câte sancțiuni îmi dați, băi, fraților în acest meci? Trebuia să îl mulțumiți și pe domnul Dedu? Este incredibil ceea ce mi s-a întâmplat”

Practic, antrenorul Gheorghe Tadici nu-și va putea conduce echipa de pe banca tehnică în meciurile rămase din acest an, deoarece în 2021 se vor mai disputa exact 8 etape iar Gheorghe Tadici poate reveni pe bancă abia din etapa a 10-a,adică din 5 ianuarie 2022. Estimăm că în toată această perioadă, echipa va fi condusă de pe banca tehnică de Elena Tadici, soția tehnicianului sălăjan, așa cum s-a întâmplat până acum în aproape toate perioadele de suspendare a antrenorului Gheorghe Tadici.