Absolvenții clasei a 8-a au intrat în cea mai importantă etapă a admiterii la liceu pentru noul an școlar, odată cu deschiderea sesiunii de completare a fișelor de opțiuni. În timp ce Ministerul Educației avertizează că un număr prea mic de coduri completate îi poate lăsa pe elevi nerepartizați, unitățile de învățământ din Sălaj își prezintă ofertele de top. O opțiune majoră pentru tinerii din județ este Liceul Tehnologic Mihai Viteazul din Zalău, care a publicat lista oficială a celor 9 specializări și coduri de înscriere destinate construirii unei cariere de succes.

Conform calendarului oficial, completarea fișelor de opțiuni se desfășoară în perioada 13-20.07.2026. În acest interval, elevii și părinții trebuie să completeze codurile liceelor dorite în ordinea strictă a preferințelor. Pentru tinerii din Zalău și din împrejurimi, Liceul Tehnologic„Mihai Viteazul”, situat central pe strada Tudor Vladimirescu, oferă o gamă variată de profiluri tehnice și teoretice, dotări moderne și stagii de practică asigurate prin parteneriate solide cu marii angajatori din regiune, precum companiile Tenaris, Michelin, Distributie Electrica România SA. În acest an, media de admitere este reprezentată exclusiv de media generală de la Evaluarea Națională, notele din gimnaziu fiind folosite doar ca prim criteriu de departajare în caz de perfectă egalitate.

Pentru a veni în sprijinul candidaților, conducerea liceului a publicat cele 9 coduri specifice claselor aprobate pentru anul școlar 2026-2027. Astfel, absolvenții pasionați de profilul teoretic pot opta pentru Științe ale Naturii, trecând în fișă codul 120. Cei care țintesc o carieră în domeniul construcțiilor și al proiectării au la dispoziție specializarea de Tehnician Desenator pentru Construcții și Instalații, disponibilă sub două coduri distincte în broșură: 424 și 425. În zona tehnologică de vârf, extrem de căutată de companiile industriale, elevii pot alege profilul de Tehnician Electromecanic folosind codul de înscriere 426.

Oferta educațională a instituției este completată de profiluri adaptate perfect pieței muncii actuale. Pentru tinerii atrași de mecanică auto și mentenanță industrială, liceul pune la dispoziție specializarea de Tehnician Mecanic pentru Întreținere și Reparații, înregistrată sub codurile 427 și 428. O altă specializare de viitor este cea de Tehnician Mecatronist, o disciplină modernă accesibilă prin introducerea codului 429. Lista se încheie cu profilul de Tehnician în Instalații Electrice, identificat prin codul 706, și o clasă suplimentară de Tehnician Electromecanic, înregistrată cu codul 707. Toate aceste date vor fi procesate la repartizarea computerizată din data de 22.07.2026, motiv pentru care autoritățile recomandă verificarea atentă a fiecărei cifre înainte de validarea fișei.