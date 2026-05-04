Alocația de stat rămâne principalul sprijin financiar pentru familiile din Sălaj și din întreaga țară, fiind un drept universal de care beneficiază toți copiii, indiferent de veniturile părinților. Deși regulile de bază rămân neschimbate în 2026, există detalii esențiale privind noile cuantumuri și procedura de depunere a dosarelor. Pentru a evita pierderea acestor sume sau întârzierile la plată, părinții trebuie să fie atenți la termenele legale și la documentația necesară.

În 2026, valorile alocațiilor sunt diferențiate în funcție de vârstă și nevoi speciale. Astfel, pentru copiii de până la 2 ani, suma lunară este de 719 lei, același cuantum fiind acordat și copiilor cu handicap până la vârsta de 18 ani. Pentru copiii cu vârste între 2 și 18 ani, precum și pentru tinerii care urmează cursurile liceale sau profesionale, alocația este de 292 de lei. Aceste sume pot fi indexate anual, în funcție de rata inflației și de deciziile Guvernului.

Pentru a intra în posesia banilor, părinții trebuie să depună un dosar la primăria de domiciliu, care să conțină cererea tip, actele de identitate, certificatul de naștere al copilului și un extras de cont. Un aspect crucial de reținut este faptul că alocația se acordă retroactiv pe o perioadă de maximum 12 luni, iar plata efectivă începe din luna următoare depunerii cererii. De asemenea, dacă optați pentru plata prin mandat poștal, atenție: neprezentarea timp de trei luni consecutive pentru ridicarea banilor duce la suspendarea automată a plății, reluarea acesteia fiind posibilă doar în baza unei noi cereri.

Potrivit reprezentanților instituțiilor de asistență socială, informarea corectă a cetățenilor este prioritară, aceștia reamintind părinților din județ că orice schimbare de domiciliu sau de statut școlar trebuie anunțată în cel mai scurt timp pentru a asigura continuitatea acestui drept esențial în creșterea și educarea tinerei generații.