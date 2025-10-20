Daniel David, ministrul Educației, a anunțat că ghidurile pentru prevenirea adicţiilor au ajuns în şcoli. Ministrul Educației a mai precizat că tot în ghiduri sunt o serie de exerciţii şi exemple, pe care profesorii pot să le utilizeze în activităţile lor practice cu elevii.

Potrivit acestuia, ghidul poate fi utilizat de la nivelul învăţământului primar până la gimnaziu şi liceu.

„Consumul de droguri este un comportament şi are în spate mecanisme psihologice. Fără să-i transformi pe profesori în psihologi, trebuie să le dai câteva cunoştinţe de bază. Iar în ghid sunt descrise, spre exemplu, aspecte psihologice specifice pe diverse grupe de vârstă. Ghidurile pot fi utilizate de la nivelul învăţământului primar până la gimnaziu şi liceu. Înveţi profesorii cum să dezvolte şi cum să-i ajute pe elevi în sensul de a dobândi o autoreglare psihologică mai puternică. Pentru că noi ştim că dacă ai o autoreglare psihologică bună eşti mai puţin vulnerabil şi mai puţin predispus la adicţii”, a afirmat ministrul Educaţiei, Daniel David, la Medika Antidrog. El a mai precizat că tot în ghiduri sunt o serie de exerciţii şi exemple, pe care profesorii pot să le utilizeze în activităţile lor practice cu elevii.

„Mă refer de exemplu la Săptămâna Altfel sau la orele de dirigenţie. O altă componentă se referă la cum trebuie să lucreze profesorii cu părinţii”, a explicat ministrul Daniel David.

Totodată, ministrul Educației a precizat că este disponibil și ghidul pentru părinți, care conține sfaturi despre cum pot fi învățați copiii să își controleze comportamentul, să își formeze valori solide și să adopte un stil de viață sănătos.