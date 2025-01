Federația Sârbă de Volei a anunțat că Gheorghe Crețu, un antrenor cu renume în Europa, a preluat naționala masculină a Serbiei. Federația Sârbă de Volei nu a dezvăluit durata contractului.

Federația Sârbă de Volei a anunțat că Gheorghe Crețu, un antrenor cu renume în Europa, a preluat naționala masculină a Serbiei, dar nu a dezvăluit durata contractului. Giani Crețu este tehnicianul lui Belchatow, echipă aflată pe locul 8 în campionatul Poloniei, a oferit o primă declarație în calitate de antrenor principal al naționalei Serbiei.

„În primul rând, este o mare onoare pentru mine să fiu antrenorul naționalei Serbiei! Să fiu antrenor într-o țară atât de sportivă cum e Serbia e cu adevărat special, dar aș spune că ar fi special pentru orice antrenor din lume.

Știu jucătorii foarte bine, la acest nivel suntem cu toții familiari cu detaliile fiecărei echipe. Dacă îmi amintesc bine, am jucat împotriva Serbiei de 4 ori în ultimii 2 ani, în calitate de antrenor al Sloveniei. Recunosc, știu mai puțin voleibaliștii mai tineri, însă voi da ce am mai bun pentru a ajunge să-i cunosc mai bine și pe ei.

Planul meu este să includ câțiva jucători noi în echipă, în anumite poziții, și să îi integrez treptat în lot. Împreună cu jucători mai experimentați, vom găsi drumul potrivit. Știu că este o mare provocare, însă exact din acest motiv am acceptat”, a transmis Giani Crețu pentru site-ul oficial al federației din Serbia.