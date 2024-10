Prim-ministrul României a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește implicarea primarilor în oferirea de ajutor financiar echipelor locale. Acesta nu este deloc de accord cu finanțarea echipelor locale de către edili și consider că aceștia îl copiază pe patronul celor de la FCSB.

Finanțarea echipelor de fotbal a devenit o problem reală pentru bugetul administrațiilor publice locale. Sume enorme de bani se duc pentru susținerea acestor echipe, iar rezultatele nu sunt pe măsura așteptărilor, și, în nici un caz, nu acoperă nevoile reale ale cetățenilor din a căror bani sunt finanțate. Este și cazul Primăriei Zalău, unde edilii direcționează sume importante din bugetul local, de o lungă perioadă de timp, către echipa locală de fotbal SCM Zalău.

Din păcate, așa cum spuneam, banii zălăuanilor sunt aruncați în continuare ”pe apa sâmbetei” , iar rezultatele se lasă așteptate de un număr mult prea mare de ani, echipa locală de fotbal înscrisă în Liga 3-a, promovând în continuare orice, mai puțin tinerii zălăuani. În fapt, obiectivul pentru care a fost creată, nu a fost niciodată îndeplinit.

Modelul „Gigi Becali” a fost preluat inclusiv de politicieni. De cei care au echipe locale în comună, sat sau oraș și îl copiază pe patronul celor de la FCSB. Manieră cu care prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, nu este deloc de acord.

„Îi deranjez pe anumiți primari… Primarul de nu știu unde și cu echipa lui. Adică s-a transformat într-un fel de Gigi Becali. Au ajuns primari de comune care, dom’le, vorbesc de echipă! Sunt niște lucruri distincte. Tu gestionezi niște bani publici, Becali își gestionează banii proprii. Sau alt finanțator. Cred că trebuie făcută un pic de lumină” a fost mesajul de început al lui Ciolacu, conform gsp.

„Trebuie să înțelegem că un primar nu este un patron de echipă de fotbal! Un primar este primar. Rostul primarului e cu totul altul decât să facă transferuri și transferuri și, domne, eu, echipa mea… Nu, tată! Tu ai fost ales pentru altceva! Vrei să-ți faci echipă de fotbal? Investește bani! N-are nimeni nimic”, a completat oficialul PSD.

Acesta, a mai punctat: „Nu vedem unde am ajuns?! Păi, ce, eu am votat primarul ca să fie șef de club și să-și dea el cu părerea, să-l înjure pe Becali, să înjure arbitrul?! «Nu mi-a plăcut de jucătorul ăsta! L-am cumpărat acum». Tu ești primar. Vezi că tu ai rostul tău! Fișa postului tău e cu totul alta! Asta am construit în 30 de ani. Amatorism, pe niște principii greșite”.