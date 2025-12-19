Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, vrea ca prima ligă din fotbalul românesc să aibă mai puține echipe. Acesta vede Superliga cu doar 12 echipe.

Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, vrea ca prima ligă din fotbalul românesc să aibă mai puține echipe. Gino Iorgulescu consideră că Superliga ar trebui să aibă doar 12 echipe, iar procesul de licențiere să fie unul mai strict. El nu dă o dată clară la care s-ar putea implementa aceste modificări.

Șeful Ligii Profesioniste de Fotbal anunță că licențierea va da serioase bătăi de cap pentru multe dintre formațiile care își vor dori să se lupte cu granzii FCSB, Rapid, Dinamo și Universitatea Craiova.

„Ar trebui să facem un campionat cu 12 echipe. După cum vedeți, nu sunt echipe foarte multe, nu sunt stadioane, nu sunt condiții. Și o să umblăm la licențiere, să punem condiții mult mai dure ca să poată să funcționeze în Liga 1”, a transmis Gino Iorgulescu, pentru ProSport.

În plus, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal este convins că, în noul format, cluburile de top și-ar putea amâna meciuri pentru a merge cât mai sus în cupele europene.

„Mai e o problemă! Atunci când se joacă în cupele europene, nu mai avem date ca să amânăm niște meciuri. Dacă ar fi mai puține echipe, am avea date suficiente”, a completat președintele LPF.

Formatul cu play-off și play-out ar urma să fie păstrat, iar competiția s-ar termina în același timp, după cum a subliniat fostul mare jucător al naționalei României.

Acum, rămâne ca echipele să-și dorească un asemenea sistem propus de Liga Profesionistă de Fotbal.

„Dacă punem pe hârtie și suntem lucizi să facem și performanță, ar trebui să accepte un campionat cu 12 echipe. S-ar termina și play-off-ul și play-out-ul în același timp și se concentrează și valorile. Banii se împart la mai puține și sunt mai mulți. Și pot să-și ia jucători mai valoroși”, a mai spus Gino Iorgulescu.

În actualul sistem competițional, șase echipe pătrund în play-off, restul de zece formații ajung în play-out. Două retrogradează direct în Liga 2, iar alte două merg la barajul pentru menținerea/promovarea în Superliga.