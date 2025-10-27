Gloria Bistrița a produs surpriza etapei în Liga Campionilor, reușind să o învingă pe Esbjerg cu scorul de 38-35, după o prestație excelentă în ofensivă.

Gloria Bistrița a produs surpriza etapei în Liga Campionilor, reușind să o învingă pe Esbjerg cu 38-35, după o prestație excelentă în ofensivă. Cu un joc foarte bun al româncelor și cu o evoluție splendidă a lui Danila So Delgado în repriza secundă, elevele lui Carlos Viver au obținut un succes important.

Cu absențe importante de lot,Fujita și Gutierrez fiind accidentate, Bistrița a produs surpriza etapei, reușind să se impună în fața echipei care a obținut locul 3 la ultimele două ediții ale Ligii Campionilor.

Lorena Ostase, Sonia Seraficeanu, Eva Kerekes și Ștefania Stoica au coordonat jocul gazdelor în prima repriză, iar acestea au condus în permanență.

În defensivă, bistrițencele nu au stat la fel de bine, însă portărița Renata De Arruda a izbutit niște parade în momente-cheie și, la pauză, scorul era 19-18. După revenirea de la vestiare, elevele lui Carlos Viver au continuat să joace excelent și, la un moment dat, s-au distanțat la 4 goluri, 27-23, având oportunitatea să meargă la +5, printr-un contraatac al lui Kerekes.

Tânăra handbalistă nu a marcat, iar Esbjerg a reintrat în meci. Diferența de pe tabelă s-a redus, greșelile din tabăra gazdelor s-au înmulțit și părea că Gloria Bistrița va lăsa să îi scape printre degete un rezultat uriaș. În cele din urmă, Gloria Bistrița s-a impus cu 38-35.

În urma acestei victorii, Gloria Bistrița a urcat pe locul 3 în grupa A din Liga Campionilor, cu 6 puncte. La cum arată lucrurile în grupă, e greu de crezut că Gloria poate aspira la o calificare direct în sferturi, însă în mod normal nu ar trebui să aibă nicio emoție privind clasarea în top 6 și implicit accederea în optimi.

Pentru Gloria Bistrița urmează meciul cu Rapid, din etapa a 6 a Ligii Florilor, urmând ca pe 2 noiembrie să se deplaseze în Muntenegru, pentru partida cu Buducnost.