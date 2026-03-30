Gloria a spulberat-o pe Ikast și zboară în sferturile Ligii Campionilor. Urmează „șocul” cu Brest. A fost spectacol total, emoții și o calificare istorică. Gloria Bistrița a demonstrat că locul ei este în elita handbalului european, după ce a învins-o fără drept de apel pe Ikast, scor 37-28, confirmând victoria la limită obținută în Danemarca.

Finalul de meci a fost devastator: Gloria a „rupt” echilibrul în ultimele 10 minute.

Deși pornea ca favorită după victoria de săptămâna trecută (35-34), echipa lui Carlos Viver a avut de tras în fața danezelor. Prima repriză a fost un „rollercoaster” de scor, Ardelencele reușind să intre la vestiare cu un avantaj fragil, 16-15.

Emoțiile au crescut în partea secundă, când Ikast a preluat conducerea (min. 40), dar Gloria „s-a trezit” exact când trebuia. De la scorul de 25-23 (min. 45), Bistrița a pus stăpânire pe joc. O reușită superbă a Patriciei Delgado a declanșat fiesta în tribune, iar avantajul a crescut constant până la fluierul final, lăsând echipa oaspete fără replică.

Danila So Delgado, a devenit o adevărată „mașină de goluri”, cu peste 100 de reușite în sezon

MVP-ul indiscutabil a fost Danila So Delgado, care a făcut meciul vieții:14 goluri marcate (din totalul de 37). Mai mult, a depășit borna de 100 de goluri în acest sezon de Liga Campionilor.

La final, So Delgado a oferit și momentul comic al serii la flash-interviu, primind un fes pe cap de la colega sa, Renata Arruda, în timp ce declara cu zâmbetul pe buze: „Sunt atât de fericită și mândră de echipa mea!”

Calificarea în sferturi aduce în fața Gloriei o premieră absolută: confruntarea cu Brest Bretagne Handball. Va fi prima întâlnire istorică între cele două cluburi.

Dacă trece de franțuzoaice, Gloria va ajunge în marele Final Four de la Budapesta (6-7 iunie), unde visul european poate deveni realitate.