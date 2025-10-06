Gloria Bistrița nu a avut nicio șansă , în Liga Campionilor, în deplasarea de la Gyor, cedând fără drept de apel, la scorul de 33-18, după ce la pauză gazdele au condus cu 18-9.

Gyor a controlat partida încă de la început, iar în minutul 3 deja avea 5-0. La pauză, unguroaicele au intrat cu un avantaj categoric, 18-9, iar acesta s-a majorat în cea de-a doua parte.

În partea secundă, diferența a devenit tot mai mare. Gloria a dat mici semne de revenire pe final, în încercarea de a se apropia și de a nu pierde la foarte multe goluri, dar totul a fost în zadar.

Gyor a încheiat pe val partida, la 15 goluri în față, administrându-i grupării noastre cea mai dură înfrângere din istorie în Liga Campionilor.

Scorul de 33-18 a depășit precedentul record negativ al Gloriei Bistrița, stabilit sezonul trecut, când echipa pierduse cu 23-32 în fața lui CSM București, diferența de 15 goluri marcând cel mai dur eșec suferit de formația ardeleană în Liga Campionilor.

Tot sâmbătă s-au jucat şi celelalte meciuri din cadrul etapei a IV-a, iar rezultatele sunt: Borussia Dortmund – Storhamar Handball Elite 22-26, DVSC Debrecen – Team Esbjerg 29-32, Metz Handball – Buducnost Podgorica 38-18.

În primele meciuri din grupa A, Gloria a obţinut rezultatele: 29-26 cu Storhamar Handball Elite, 34-33 cu DVSC Debrecen şi 24-31 cu Metz Handball.

După patru etape, Gyor şi Metz sunt neînvinse, pe primele două locuri (8 puncte), urmate de Team Esbjerg, Storhamar şi Gloria (câte 4), DVSC Debrecen, Borussia (2), Buducnost (0).

În etapa a V-a, Gloria Bistriţa va juca pe teren propriu, în 25 octombrie, cu Team Esbjerg.

16 echipe sunt prezente în faza grupelor a Ligii Campionilor la handbal feminin, ediția 2025-2026. Iar România are două reprezentante, pe campioana CSM București și pe Gloria Bistrița, locul 3 în Liga Florilor anul trecut.