SCM Gloria Buzău s-a calificat în turul 3 preliminar al Cupei EHF, după ce a câștigat contestația depusă împotriva spanioloaicelor de la Costa del Sol Malaga.

După două săptămâni de incertitudine, Buzăul a primit, luni, vestea cea bună, a calificării în turul 3 al competiției europene de handbal feminin EHF European League Women. Gloria Buzău a pierdut dubla cu Costa del Sol (32-31, 30-24), dar la finalul partidei retur (15 octombrie), din Spania, conducerea clubului din Buzău a depus contestație. Gloria acuza faptul că brazilianca Isabelle do Santos Medeiros nu ar fi avut drept de joc.

Luni, EHF Court of Handball a anunțat decizia după protestul formulat de români. Potrivit forului, Isabelle do Santos nu avea drept de joc pentru că nu era trecută pe lista de 16 jucătoare pentru meci. Aceasta a intrat pe teren încă de la începutul meciului și a jucat timp de 41 minute, influențând scorul meciului prin acțiunile sale și prin golul înscris, se scrie pe site-ul oficial al echipei Gloria Buzău. Tribunalul consideră că oficialii echipei din Malaga sunt vinovați, iar scorul partidei a fost declarat 0-10. Oficialii EHF Court of Handball au anunțat că un eventual apel al ibericelor nu va afecta decizia anunțată .

Astfel, SCM Gloria Buzău se califică în turul 3 al preliminariilor, ultimul înainte de faza grupelor. Româncele vor juca împotriva celor de la Mosonmagyaróvári KC SE (Ungaria), pe 3/4 și 10/11 decembrie. Echipele de handbal feminin Măgura Cisnădie şi SCM Râmnicu Vâlcea mai evoluează în această competiţie.

SCM Râmnicu Vâlcea va înfrunta echipa suedeză H 65 Hoors HK, Măgura Cisnădie va întâlni formaţia maghiară Siofok KC, ambele în aceeași fază a competiției.