Performanță istorică pentru Gloria Bistrița! Formația ardeleană a câștigat pentru prima dată în istorie Cupa României la handbal feminin, după o finală dominată autoritar în fața celor de la SCM Râmnicu Vâlcea, scor 31 la 21. Trupa din Bistrița și-a învins fără drept de apel fostul tehnician, pe Florentin Pera, actualul antrenor al Vâlcii. Împinsă de la spate de o galerie incendiară la Baia Mare, Gloria bifează primul trofeu din vitrina clubului și se pregătește acum de marele event în campionatul intern.

Atmosferă de gală în Sala Sporturilor din Baia Mare, acolo unde peste 1.500 de suporteri veniți din Bistrița au creat o presiune uriașă în finala Cupei României. Principala favorită, Gloria Bistrița, nu a avut emoții decât în primele 5 minute ale înfruntării cu SCM Râmnicu Vâlcea.

Ulterior, diferența de valoare și-a spus cuvântul. Conduși de pe bancă de fostul antrenor al Bistriței, Florentin Pera, oltencele au cedat rapid inițiativa. La pauză, Gloria avea deja un avantaj solid de cinci goluri, scor 16 la 11, grație evoluției excelente a Soniei Seraficeanu, autoare a 7 goluri, secondată de So Delgado și Ostase, cu câte 6 reușite.

Repriza secundă a fost un monolog al ardelencelor. Defensiva Gloriei a funcționat perfect, având-o în prim-plan pe portărița De Arruda, care a blocat absolut orice idee ofensivă a Vâlcii. Diferența s-a mărit rapid la opt și nouă goluri, pe fondul numeroaselor erori comise de elevele lui Florentin Pera. Pentru Vâlcea, doar Ulsaker a încercat să limiteze proporțiile dezastrului, cu 9 goluri marcate.

S-a terminat 31 la 21, o diferență uriașă de zece goluri care trimite Cupa României în premieră la Bistrița, după finala pierdută de ardelence în 2025. De cealaltă parte, Vâlcea ratează trofeul la a patra finală disputată în istorie. Ambele echipe privesc însă spre viitorul european: Gloria va merge în Liga Campionilor, iar Vâlcea în EHF European League.

În finala mică a competiției, medalia de bronz a revenit celor de la SCMU Craiova, care s-au impus clar în fața gazdelor de la Minaur Baia Mare cu scorul de 38 la 27, meci în care s-a remarcat portarul Darly Zoqbi De Paula, cu 14 intervenții providențiale.

Pentru Bistrița, sărbătoarea abia începe. Noua deținătoare a Cupei este la doar trei puncte distanță de realizarea unui event istoric, aflându-se pe final de sezon cu un punct peste CSM București în Liga Națională, cu doar două etape rămase de jucat.

Acest triumf istoric vine ca o încununare firească a unui sezon competițional de-a dreptul excepțional pentru Gloria Bistrița, o grupare care a demonstrat o constanță formidabilă atât pe plan intern, unde domină autoritar Liga Națională și se află la un pas de un event istoric, cât și în prestigioasele competiții europene, acolo unde ardelencele au predat adevărate lecții de handbal și și-au asigurat prezența în viitoarea ediție a Ligii Campionilor.