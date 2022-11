În ultima partidă jucată pentru calificare la acest Campionat European de handbal feminin, Cristina Neagu, căpitanul naționalei României,a înscris golul cu numărul 300, în minutul 41 și 14 secunde

România – Germania s-a încheiat cu scorul de 28-32. Final de European pentru tricolore, care rămân cu un gust amar după arbitrajul cu Muntenegru.

Naționala de handbal a terminat pe ultimul loc Grupa Principală 2 de la EURO 2022, după eșecul cu Germania, de miercuri seara.

Elevele lui Florentin Pera au intrat în meci sub efectul dezamăgirii din partida cu Muntenegru, de marți seara, când au fost ”assassinate” de arbitrele din Austria.

Cu Germania mai rămânea miza unei calificări în finala pentru locurile 5-6, cu semnificație în ecuația calificării spre Jocurile Olimpice, însă pe teren tricolorele n-au mai găsit soluțiile optime din înfruntarea cu Muntenegru. A ieșit în evidență Sorina Grozav, prin câteva acțiuni imprevizibile, în mare viteză, dar și Daciana Hosu. Grozav a jucat pe toate posturile de la linia de 9 metri și a arătat că naționala se poate baza pe ea.

Principalele marcatoare ale României au fost Neagu 7 goluri, Grozav 6, Pristăviţa 4, Badea 4. Cristina Neagu a marcat golul cu numărul 300 în minutul 41.14 al partidei, iar performanţa sa este cu atât mai importantă pentru statisticile Campionatului European, cu cât 300 de goluri nu au fost atinse nici în handbalul masculin.

Crina Pintea, pivotul de 32 de ani României, a terminat în lacrimi meciul cu Germania ultimul al acestui Campionat European pentru naționala României.Ea a declarat la finalul meciului:

„Pentru mine au trecut anii și de fiecare dată s-a întâmplat așa. Nu am mers la Jocurile Olimpice din cauza unor jocuri de culise. E foarte frustrant. Nu mai e vorba despre handbal. Ce rost are să te mai pregătești? Ce rost are să mai faci sacrificii dacă totul se întâmplă în spate? Sunt foarte frustrată și foarte dezamăgită. Atâția ani am venit la națională cu un mare vis și nu l-am putut realiza. Sunt tot mai aproape de a mă retrage de la națională… Simt că nu mai am putere și speranță. Parcă totul e împotriva noastră. După ieri, ce mai putem face? Noi mereu am spus-o, dar e ca și cum am vorbi cu pereții.”

Pintea a vorbit și despre intenția echipei României de a protesta la începutul meciului, dar spune că EHF nu le-a permis.

„Noi am vrut să facem ceva pentru noi, dar nu ni s-a permis. Noi nu avem voie, nu putem face asta. Sunt 100% că dacă li se întâmpla franțuzoaicelor sau norvegiencelor, li s-ar fi permis. Sunt jocuri de culise! Ni s-a zis că nu putem face și noi ceva pentru sufletul nostru. Sunt foarte dezamăgită”

Crina Pintea a publicat pe pagina sa de socializare o poză cu ea și coechipierele sale purtând tricourile pe care ar fi vrut să le îmbrace la meciul cu Germania, dar n-au fost lăsate de EHF, cu mesajul „Respect our work” (Respectați-ne munca!).