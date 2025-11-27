De Sfântul Andrei una dintre cele mai cunoscute tradiții este pusul grâului la încolțit. Pe 30 noiembrie, de Sfantul Andrei, creștinii respectă cu sfințenie o serie de traditii de obiceiuri. De departe cel mai cunoscut obicei este pusul grâului la încolțit.

Odată cu apropierea zilei de Sfântul Andrei, românii se pregătesc să pună grâul la încolțit. În mod tradițional, fiecare membru al unei familii va avea propriul vas cu grâu și se va îngrijii de acesta.

Există mai multe variante pentru momentul în care poate fi pus grâul la încolți – fie în seara de 29 noiembrie , în ajunul sărbătorii Sf. Andrei, pe 30 noiembrie dimineața sau chiar în seara zilei în care este sărbătorit protectorul Romaniei.

În mod tradițional, grâul ar trebui pus la încolțit pe 30 noiembrie la miezul nopții, în momentul magic când se deschid porțile dintre lumi.

Tradiția grâului pus la încolțit are o semnificație atât religioasă, cât și simbolică, marcând începutul unui nou ciclu al naturii, chiar dacă iarna este aproape.

După ce grâul este plantat într-un recipient mic cu pământ sau pe vată umezită, el este udat zilnic și plasat într-un loc cald și luminos. Creșterea grâului este observată până la Anul Nou, iar în funcție de cât de frumos și viguros a crescut, se fac interpretări privind norocul și bunăstarea în anul ce vine.

Grâul se poate pune la încolțit în vată, pământ sau în burete. Indiferent de metoda aleasă, fiecare membru al familiei trebuie să aibă vasul lui propriu, iar pentru a vă bucura de o cultură bogată trebuie să așezați recipientul într-un loc cu multă lumină, de obicei pe pervaz.

De asemenea, este foarte important de știut că, după ce grâul a încolțit, nu trebuie să se miște boabele, pentru că altfel există riscul ca germenii să se rupă.

În tradiția românească, grâul simbolizează belșugul casei și prosperitatea familiei. În plus, grâul reprezintă și speranța pentru un an viitor roditor. Creșterea grâului până laAnul Nou este interpretată ca un semn pentru cât de norocos și prosper va fi anul ce vine. Dacă grâul crește verde, bogat și viguros, se consideră că anul următor va aduce sănătate, bunăstare și recolte bune.

Sfântul Andrei,sarbatorit la final de noiembrie, marchează simbolic începutul unui nou ciclu agrar. Ritualul reflectă dorința de a rămâne conectați la natură și ritmul vieții. Această practică are rădăcini în obiceiuri precreștine, fiind un gest ritualic prin care oamenii încercau să atragă protecția divină asupra gospodăriei, a recoltelor și a familiei.

Tot grâul le aduce fetelor ursitul în vis. Potrivit tradiției, fetele care vor să viseze cu cine se vor mărita trebuie să pună la încolțit exact 41 de boabe de grâu.

În unele zone din țară, de îndată ce ies primele fire de grâu, fetele se îngrijesc să le pieptene, pentru a avea și ele un păr frumos și des.

Grâul pus la încolțit de Sfântul Andrei simbolizează viața, belșugul și fertilitatea. Firele verzi care răsar semnifică sănătatea și bunăstarea familiei, iar bogăția recoltei din anul viitor este considerată direct legată de modul în care acest obicei este respectat. Pe lângă valoarea agricolă și simbolică, acest obicei are și un rol educativ și comunitar. Prin gestul simplu de a pune grâu la încolțit, oamenii transmit generațiilor tinere respectul pentru tradiție, legătura cu natura și credința în puterea ritualurilor populare. Într-o lume tot mai grăbită și tehnologizată, acest moment reprezintă o pauză de reflecție și conectare la ciclurile naturale, dar și la rădăcinile culturale ale poporului român.