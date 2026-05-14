Un grav accident de circulație a avut loc pe Drumul Național 1C, în localitatea Căpâlna. Doi tineri au fost transportați de urgență la spital după ce autoturismul în care se aflau s-a izbit frontal de un ansamblu de vehicule. Alerta a fost dată în jurul orei 05:25, iar la fața locului au intervenit de urgență echipajele de poliție și prim-ajutor. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj a oferit primele detalii despre dinamica impactului.

Conform datelor oficiale transmise de Biroul de Presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, apelul prin 112 a mobilizat rapid structurile operative în zonă. La locul evenimentului s-au deplasat imediat polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Jibou pentru a securiza perimetrul și a demara cercetările.

Din primele verificări efectuate de echipa de cercetare a Poliției Orașului Jibou, s-a stabilit că un tânăr de 21 de ani, din județul Suceava, conducea mașina din direcția Baia Mare spre Dej. Din motive încă necunoscute, acesta a pierdut controlul volanului și a pătruns direct pe sensul opus de mers.

Autoturismul s-a izbit violent de un ansamblu de vehicule care circula regulamentar, condus de un bărbat de 34 de ani din județul Bistrița-Năsăud. În urma impactului, șoferul sucevean și o pasageră de 20 de ani au suferit multiple leziuni și au fost transportați de urgență la o unitate medicală.

Polițiștii rutieri din Jibou i-au testat pe ambii conducători auto cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

Structurile IPJ Sălaj continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

Acest eveniment readuce în atenție riscurile majore de pe această șosea.

Amintim că Drumul Național 1C leagă municipiile Cluj-Napoca, Dej și Baia Mare, fiind o arteră strategică extrem de tranzitată de ansambluri de vehicule de mare tonaj (TIR-uri).

Sectorul care traversează localitatea Căpâlna (la granița județelor Sălaj și Maramureș) este amplasat într-o zonă de relief deluros, caracterizată prin succesiuni de curbe strânse și vizibilitate periodic redusă.

Fiind o rută lungă utilizată pentru tranzit interjudețean, riscul producerii de adormiri la volan sau pătrunderi pe contrasens crește considerabil, în special în intervalul orar 04:00 – 06:00 dimineața.

Sectorul Căpâlna este cunoscut la nivel local pentru dinamici violente de impact; în trecut, pe această rază s-au mai înregistrat coliziuni frontale fatale între autoturisme și autovehicule grele, soldate cu ricoșeuri în clădirile de pe marginea șoselei.