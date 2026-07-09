Blocaj major în sistemul medical din întreaga țară. Federația SANITAS a anunțat oficial calendarul protestelor, după ce Guvernul a ignorat toate notificările transmise de sindicaliști în luna iunie. Angajații din sănătate reclamă tăieri masive de sporuri, reducerea zilelor de concediu și condiționarea voucherelor de vacanță. Până la greva generală programată la sfârșitul lunii, spitalele vor intra mai întâi într-o grevă de avertisment.

Spitalele și unitățile sanitare din România sunt în fața unui conflict de muncă fără precedent, care riscă să lase pacienții fără asistență medicală. Decizia radicală a fost adoptată de Consiliul Național al Federației SANITAS în cadrul unei ședințe extraordinare ce a avut loc pe data de 7 iulie 2026. Sindicaliștii au hotărât să declare grevă generală în tot sectorul de negociere colectivă „Sănătate”, acuzând direct politicile economice și sociale ale Guvernului.

Măsura vine după ce Executivul nu a oferit absolut niciun răspuns la notificarea oficială înaintată de federație încă din data de 11 iunie 2026, depășind astfel termenul legal de 10 zile prevăzut de Legea dialogului social.

Motivele de revoltă ale celor aproape 100.000 de membri SANITAS sunt multiple. Oamenii legii din sistem reclamă efectele dure ale Ordonanței de Urgență numărul 7 din 2026, care a tăiat cheltuielile de personal în majoritatea spitalelor publice. De asemenea, ei contestă Ordonanța de Urgență numărul 36 din 2025, prin care au fost diminuate drastic sporurile pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare și s-a redus numărul zilelor de concediu suplimentar.

Nemulțumirile sunt amplificate și de Legea numărul 141 din 2025, care îi lasă pe mulți angajați fără indemnizație de hrană și fără vouchere de vacanță, acestea fiind condiționate acum de nivelul salariului net.

Sindicaliștii cer de urgență anularea acestor reduceri și restabilirea drepturilor prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă numărul 1480 din 11 septembrie 2023. În plus, ei solicită modificarea proiectului noii legi a salarizării, pe care îl consideră profund inechitabil. SANITAS cere menținerea sporului de tură la un nivel de 15%, păstrarea sporului de 100% pentru zilele de weekend sau sărbători legale, dar și includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare cu restul personalului medical.

Calendarul protestelor este deja bătut în cuie. Pe data de 20 iulie 2026, între orele 9:00 și 11:00, va avea loc o grevă de avertisment în toate unitățile sanitare din țară. Dacă Executivul nu va deschide dialogul, din data de 28 iulie va fi declanșată greva generală pe termen nelimitat, situație care va pune în pericol funcționarea întregului sistem medical românesc.