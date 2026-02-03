Sindicatul Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România anunță că în data de 10 februarie, în intervalul 10.00 – 12.00, angajații primăriilor din 1300 de comune și orașe din România vor declanșa greva de avertisment.

O grevă de avertisment va fi declanșată în administrația publică locală, conform anunțului făcut de Sindicatul Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România.