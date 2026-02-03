Sindicatul Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România anunță că în data de 10 februarie, în intervalul 10.00 – 12.00, angajații primăriilor din 1300 de comune și orașe din România vor declanșa greva de avertisment.
O grevă de avertisment va fi declanșată în administrația publică locală, conform anunțului făcut de Sindicatul Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România.
,,Nu acceptăm să fim săracii administrației locale! Cerem respectarea Constituției!
Pe 10 februarie, primăriile comunelor din toată țara vor fi în grevă de avertisment de două ore, cerând respectarea Constituției de către Guvern.
„Jumătatea de funcționar public” și „Meniul săracilor”, în loc de adoptarea legii salarizării asumate prin PNRR, reprezintă discriminări inacceptabile.
Guvernul preferă să piardă până la jumătate de miliard de euro nerambursabili din PNRR și să diminueze salariile în primăriile comunităților sărace, o dublă sărăcire a românilor din comune.
Cerem reforma sistemului de finanțare a bugetelor locale, conform Cartei Europene a Autonomiei Locale, prin mecanisme reale de egalizare a veniturilor, nu dublarea impozitelor locale și retragerea simultană a cotelor din impozitul pe venit.
Impozitul pe venit, accizele și TVA nu sunt „ale guvernului”, ci sunt contribuțiile noastre, ale fiecărui cetățean, fie el din sat sau din oraș, și trebuie utilizate onest, fără discriminări, pentru toți cetățenii țării, nu disproportionat pentru cei din urbanul prosper, ” se arată în comunicatul Sindicatului SCOR.
