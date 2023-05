Acțiunile de protest ale personalului din Educație iau amploare, iar în cursul zilei de luni, 29 mai, protestatarii au manifestat în centrul municipiului Zalău, lângă Instituția prefectului Sălaj.

Federația Sindicatelor Libere din învățământ și Federația Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret” consideră că Guvernul este singurul responsabil pentru continuarea acestei forme extreme de protest.Aceștia susțin că după trei zile de pauză în negocieri, Executivul nu a venit cu o soluție care să ducă la stingerea conflictului din Educație.

Pe de altă parte, reprezentanții comunității, părinții și elevii susțin că momentul ales pentru declanșarea acțiunii de protest este greșit, că elevii sunt puternic afectați acum, în prag de examene și că această ”pauză obligatorie” îi scot din ritm, scăzând astfel șansele de a obține rezultate cât mai bune la examenele ce bat la ușă.

Sindicaliștii cer Guvernului să emită o Ordonanță de Urgență prin care să se garanteze că în noua Lege a Salarizării salariul profesorului debutant va fi egal cu cel puțin salariul mediu brut pe economie, prevedere care a fost eliminată din Legea Învățământului Preuniversitar.

Acțiunea de protest din29 mai, din municipiul Zalău, a stârnit îngrijorare în rândul autorităților, care fac un apel la înțelegere:

La ultimele negocieri avute cu reprezentanții Guvernului , joi, 25 mai, solicitările greviștilor au fost majorarea salarială de 25 %, în medie, până la intrarea în vigoare a salarizării unice și emiterea unei Ordonanță de Urgență prin care să se garanteze că în noua Lege a Salarizării salariul profesorului debutant va fi egal cu cel puțin salariul mediu brut pe economie, ceea ce ar însemna că salariile medii ar urma să crească cu un procent de aproximativ 60%.

Chestionat asupra numărului de efective dislocate pentru acest protest, Inspectoratul Județean de Jandarmi Sălaj ne-a oferit informații cât se poate de lapidare, ca să nu spunem că au fost transmise într-un limbaj ”de lemn”. Cu privire la numărul de persoane dislocate și a logisticii mobilizate, practic în încercarea de a afla care sunt costurile pentru asigurarea protecției la acest miting, răspunsul a fost de maniera”Efectivele și autospecialele angrenate în misiunea de asigurare a ordinii publice la acțiunea de protest , la care faceți referire, au fost suficiente pentru ca aceasta să se desfășoare în condiții de siguranță pentru toți participanții”.

Despre numărul de participanți cărora le-a fost asigurată protecția am aflat, în aceeași manieră că ”Jandarmeria Română nu face estimări oficiale în ceea ce privește numărul de participanți la adunările publice, nu are atribuții legale și nici instrumente specializate în acest sens, putând realiza doar o proiecție în ceea ce privește dimensionarea dispozitivelor proprii de ordine și siguranță publică”.

Bine măcar că din răspunsul anterior , despre aceste dispozitive , am aflat că au fost suficiente.

Singurul răspuns pe care îl considerăm adecvat la solicitarea noastră, a fost acela că ” pe timpul desfășurării misiunii de asigurare a ordinii publice la manifestarea de protest , la care faceți referire, nu au fost înregistrate incidente”.

No comment.