România și-a aflat adversarele din preliminariile Campionatului European din 2024. România se află în grupă cu Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. O grupă facilă, care oferă României mari șanse de calificare la Campionatul European de fotbal din 2024.

”Tricolorii” au făcut parte din urna a treia valorică la tragerea la sorți și au evitat ”adversari-horror”, precum Spania, Italia, Portugalia, Anglia sau Franța. România se va bate cu Elveția și Israel pentru calificarea la Campionatul European de fotbal Germania 2024, așa cum s-a stabilit în urma tragerii la sorți organizate duminică, la Frankfurt. România a avut noroc la tragerea la soți pentru grupele de calificare la Campionatul European de fotbal din 2024. Naționala pregătită de Edi Iordănescu a făcut parte din urna valorică 3 și a fost repartizată în grupa I alături de echipele Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra.

Din prima urnă valorică, România va întâlni Elveția, pe care a întâlnit-o ultima oară la EURO 2016. Atunci, Anghel Iordănescu era selecționerul României, iar ”tricolorii” au remizat (1-1) și au obținut singurul punct la acel turneu final.

Edi Iordănescu , selecționerul echipei naționale a României, a oferit prima reacție după tragerea la sorți a grupelor preliminare pentru EURO 2024.

„Nu pot să mă pronunț dacă grupa este accesibilă, dar pot spune că privim cu încredere și cu optimism. Este momentul să ne ridicăm nivelul, să ne capacităm și lucrurile bune din ultima perioadă, în special de la acțiunea din septembrie, să le ducem la alt nivel, să păstrăm ce a fost bine, să continuăm dezvoltarea și să arătăm o mentalitatea solidă. Fiecare joc în parte – este totuși, o grupă echilibrată – trebuie să-l pregătim cât mai atent, să fim eficienți și să adunăm puncte. Toți privim cu speranță spre EURO”, a declarat Edi Iordănescu pentru PrimaTV

„Înainte de toate, e o grupă din care poți aduna puncte, dar poți și să pierzi. E o grupă echilibrată. Elveția pare cea mai completă echipă, pe care o cunoaștem destul de bine. Va urma o perioadă complexă de monitorizare, analiză, dar în linii mari cunoaștem echipele și parcursul lor din ultima perioadă. Cu Israel ne-am întâlnit recent și am lăsat o impresie bună. E o echipă care are în componență jucători care evoluează în momentul de față în Champions League, alături de Maccabi. Să nu uităm disputa Craiova – Beer-Sheva, o echipă cu calitate individuală, care a produs rezultate bune în ultima perioadă.Kosovo are un parcurs bun, este o echipă în creștere. Am văzut ce dificultate a avut CFR în jocul ei din Conference (n.r.- cu Ballkani). Chiar vorbeam cu delegația din Cipru – ei au pierdut, 1-5 – și ne-au spus să fim în gardă, că este o echipă care le-a pus probleme, cu foarte mare calitate. Și Belarus a produs surprize, va fi o provocare, dar cel mai important este să ne uităm la ce avem de făcut noi, să arătăm bine, competitiv, să ne ridicăm nivelul și să avem speranță. Cu speranță și încredere, restul putem produce în timp”, a adăugat Iordănescu.