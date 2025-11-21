Rapid, Corona Brașov și Minaur Baia Mare și-au aflat adversarele pentru grupele EHF European League la feminin.

La Viena a avut loc tragerea la sorți pentru grupele EHF European League, iar România a avut în urne 3 echipe, din totalul celor 16. Rapid București, Corona Brașov și Minaur Baia Mare și-au aflat adversarele pentru grupele EHF European League la feminin.

Vicecampioana României, Corona Brașov, a fost repartizată în grupa D, alături de Viborg , din Danemarca, Dijon, din Franța și Zaglebie Lubin, din Polonia.

Venită din calificări, Rapid București va juca în grupa C, împotriva lui Ternes Bergen, din Norvegia, Lokomotiva Zagreb , din Croația, și VFL Oldenburg, din Germania.

Minaur Baia Mare a picat în grupa A, împreună cu Thuringer, din Germania, Mosonmagyarovari, din Ungaria și Larvik, din Norvegia.

Partidele încep în luna ianuarie 2026. Primele două echipe clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală. Meciurile din grupe încep în weekendul 10-11 ianuarie 2026.