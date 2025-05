Grupul parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri din Senat a fost dizolvat . Primul care și-a anunțat plecarea din POT a fost senatorul Liviu Fodoca, care a declarat de la microfonul Senatului că ”proiectul politic POT a fost subordonat intereselor unui alt partid parlamentar, în loc să fie dezvoltat autonom”.

”Domnule președinte, stimați colegi, dragi români, cu părere de rău, având în vedere situația creată, vă anunț că demisionez din Partidul Oamenilor Tineri și din grupul parlamentari POT. Începând de astăzi voi activa în cadrul grupurilor parlamentari neafiliați. Decizia de a demisiona nu a fost luată în grabă și nici din ambiții personale. Este rezultatul unor luni întregi de apeluri și demersuri sincere adresate conduce conducerii partidului, în speranța că vom putea deschide acest proiect politic către societatea noastră, către profesioniștii țării, către oameni care cer reforme reale și profunde.

Am intrat în politică pentru oameni, nu pentru funcții, grupuri sau calcule de partid. Am fost și rămân un conservator convins, un om al reformelor autentice, care cred în valorile națiunii române, în demnitate și în libertate. Rămân fidelul oamenilor, nu intereselor de partid. Din păcate, conducerea pot ales un drum greșit. Treptat, proiectul politic a fost subordonat intereselor unui alt partid parlamentar, în loc să fie dezvoltat autonom, cu răspundere directă față de cetățeni. Mai mult, centralizarea deciziilor în mâinile unui grup restrâns, cu influență de tip familial, precum și practicile arbitrale denumiri între județe fără criterii de competențe sau merit au compromis încrederea în direcția promisă in asumată.

Inițial, am făcut tot ce a ține ce ține de mine pentru a evita acest moment. România nu mai are timp de pierdut cu proiecte de buzunar și lideri autoritari care nici astăzi nu au înțeles că românii au votat o schimbare de sistem, nu doar o schimbare de decor.

Rămân senator neafiliat, dar profund responsabil. Sunt și voi rămâne mereu un om pentru oameni. Voi continua să susțin reformele de care România era are disperată nevoie, alături de toți cei care cred în valorile autentice ale acestei națiuni. România are nevoie de oameni cu demnitate. Cu stimă Fodoca Liviu Iulian, mulțumesc, Doamne Ajută.”, a spus Fodoca.