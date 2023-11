Sărbătorile bat la ușă și nu știi ce cadou să îi faci persoanei drage? Mergi la sigur cu un produs de calitate, dar și cu renume. Povestim astăzi despre Guess, una dintre cele mai populare mărci de îmbrăcăminte și nu numai. Petru că, deși începuturile sale au pornit de la un magazin de îmbrăcăminte, a câștigat treptat teren în acest sector pentru a acoperi tot ceea ce ține de modă, cum ar fi încălțăminte, bijuterii, genți, rucsacuri sau portofele.

Dacă ești în căutarea unei genți și nu știi ce marcă să alegi, Guess este perfectă pentru cele care vor să combine un stil tânăr și amuzant, care poate fi folosit pentru orice ocazie, dar este și elegant și exclusivist. În plus, Guess are finisaje excelente, o varietate de culori și durabilitate. Cu alte cuvinte, un pariu sigur.

Cum alegi un rucsac Guess?

Atunci când alegi un rucsac Guess de pe emag trebuie să știi că este unul dintre cele mai căutate branduri, datorită acelui stil casual, dar fără a neglija calitatea în fiecare dintre produsele sale. Este un brand ușor de recunoscut prin inițialele GG scrise e sau numele său complet prezent în fiecare dintre modelele de rucsac Guess, în funcție de tendințe și în diferite stiluri. Dacă există ceva care distinge acest brand este versatilitatea modelelor sale, care indiferent dacă se asortează cu un look casual sau formal, un rucsac Guess arată întotdeauna bine.

La Guess vei găsi genți de toate dimensiunile, de la genți mari și genți de cumpărături la genți de mână și clutch-uri mici și compacte sau la rucsacul Guess, ceea ce îți permite să alegi modelul preferat, pentru diferite nevoi sau momente. Materialele unui rucsac Guess sunt realizate în principal din material sintetic din poliuretan care imită textura pielii. Poți fi sigur că orice rucsac Guess pe care îl alegi va rezista testului timpului și condițiilor de utilizare. Prima preocupare atunci când cumperi online este să achiziționezi un accesoriu cu adevărat autentic și, deși știm că există multe magazine cunoscute care oferă doar produse certificate și de calitate, de multe ori nu este ușor să faci diferența între un rucsac original și o imitație, însă există detalii care le diferențiază. Brandul Guess are grijă de fiecare detaliu al accesoriilor sale. Un rucsac autentic Guess va fi perfect cusut, fără niciun fir desprins sau cusătură ieșită din loc. Alte elemente, cum ar fi fermoarele, lanțurile și insignele cu logo-ul vor fi de o culoare aurie sau argintie mată perfectă. Cataramele, cârligele, inelele și alte accesorii trebuie să fie de aceeași culoare pe tot rucsacul, acestea sunt întotdeauna metalice, indiferent dacă este auriu sau argintiu, sunt grele și rezistente. Interiorul genților Guess lor are, de obicei, o căptușeală din țesătură pe care este scris logo-ul mărcii și cuvântul cu finisaje perfecte. În plus, plăcuța mărcii este de obicei plasată pe partea din față a genții sau a rucsacului. Deși poate varia, aceasta poate fi, de asemenea, triunghiul inversat sau literele încrustate. 99% dintre articolele pe care le vei găsi la târguri, bazaruri, piețe stradale etc. sunt imitații, mai ales dacă au un preț mic.

Și în cazul unui portofel Guess de la emag trebuie să fii atent la aceleași lucruri de mai sus. Un portofel Guess autentic este, de obicei, de dimensiuni mici și este superpractic. Are o formă pătrată sau dreptunghiulară și o închidere cu fermoar care îți permite să îl deschizi larg. Există portofel Guess pentru femei, dar și pentru bărbați. Pentru că în România, încă avem buletinele pe stilul vechi, deci sunt foarte mari, e indicat să îți achiziționezi (sau să faci cadou) un portofel dreptunghiular, astfel încâ să încapă și cartea de identitate.

Dacă vrei ca surpriza să fie și mai mare, dacă faci cadou cuiva un rucsac Guess, nu îi spune că în el va găsi și un portofel Guess. Superstițiile spun că, atunci când faci cadou un portofel, să pui și bani în el. Desigur, nu trebuie o sumă colosală, o bancnotă de 1 leu, de exemplu, și un bilet drăguț scris de mână – surpriza și bucuria vor și mai mari! 😊