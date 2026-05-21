Veste importantă pentru elevi, părinți și viitorii studenți din Sălaj. Guvernul a aprobat Hotărârea privind stabilirea cifrelor de școlarizare pentru anul școlar și universitar 2026-2027. Schimbările majore vizează învățământul liceal, unde Ministerul Educației anunță o suplimentare masivă de locuri pentru clasa a IX-a, ca urmare a reformei prin care fosta rută profesională este preluată de liceul tehnologic. Creșteri de locuri sunt prevăzute și la seral, în învățământul special, dar și în cel dual. Criteriile de repartizare au ținut cont de evoluția demografică și de cerințele pieței muncii, iar defalcarea exactă pe județe urmează să fie stabilită prin ordin de ministru.

Noi reguli și locuri suplimentate în sistemul de învățământ din România pentru următorul an școlar și universitar. Ministerul Educației a anunțat oficial că noile cifre de școlarizare au fost aprobate în ședință de Guvern, fiind repartizate în funcție de niveluri de pregătire, forme și tipuri de învățământ. Cea mai mare transformare are loc la nivelul clasei a IX-a, învățământ cu frecvență de zi. Aici apar 50.000 de locuri în plus, numărul total ajungând la 184.000. Această creștere substanțială este o consecință directă a noii legi a învățământului preuniversitar, prin care fosta rută profesională este integrată complet în cadrul liceului tehnologic.

Modificările nu se opresc însă aici. Autoritățile au decis suplimentarea cu câte 5.000 de locuri pentru clasa a XI-a la învățământul seral, ca an de început, dar și pentru învățământul dual, de zi sau seral. De asemenea, o atenție deosebită a fost acordată învățământului special, acolo unde locurile cresc cu 2.000 pentru clasa a IX-a și cu 1.500 pentru clasa a XI-a. Oficialii de la București explică faptul că aceste cifre asigură cuprinderea tuturor copiilor în învățământul obligatoriu și garantează o alocare echilibrată a locurilor pe baza propunerilor venite de la inspectoratele școlare din teritoriu și a evoluției demografice.

În ceea ce privește învățământul superior, fundamentarea locurilor pentru ciclurile de licență, master și doctorat a ținut cont de numărul estimat al absolvenților care vor obține diploma de bacalaureat în această vară, dar și de țintele stabilite în Spațiul European al Educației. Ministerul a subliniat că oferta universitară trebuie corelată strâns cu cerințele reale ale angajatorilor și cu evoluția pieței muncii. Toate aceste cifre au un caracter maximal și se vor încadra strict în bugetul aprobat. Pentru unitățile de învățământ și universitățile din județul Sălaj, împărțirea exactă a locurilor pe clase și specializări va fi publicată în perioada următoare prin ordin al ministrului Educației.