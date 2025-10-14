Capul Verde s-a calificat în premieră la Campionatul Mondial, după victoria cu 3-0 în fața celor din Eswatini. Meciul, care s-a disputat la Praia, capitala țării, a declanșat o explozie de bucurie în întreaga națiune.

Guvernul condus de Ulisses Correia e Silva a oferit liber angajaților din sectorul public pentru ca toată lumea să poată urmări partida decisivă.

„Pe 13 octombrie, pentru meciul împotriva echipei Eswatini, guvernul acordă timp liber la Santiago începând cu ora 12:00, astfel încât echipa noastră să primească cel mai mare sprijin de până acum”, a anunțat prim-ministrul Capului Verde.

Rocha Livramento a deschis scorul în minutul 48, iar Semedo a dublat avantajul la doar câteva minute distanță, după o pasă de la Borges.

Tabela a fost închisă în finele partidei, prin golul lui Stopira din minutul 90+1.

Succesul i-a propulsat pe „Rechinii albaștri” pe primul loc în grupă, peste Camerun, asigurându-le calificarea la Mondialul din 2026.

Capul Verde se alătură pe lista echipelor din Africa care s-au calificat la Campionatul Mondial. De altfel, e o premieră în istoria țării. Insularii nu au mai jucat niciodată la un astfel de turneu final. Surpriza e una destul de mare, având în vedere că în grupă au evoluat și naționale mai bine cotate, precum Camerun sau Angola.

Joao Paulo, fundașul celor de la Oțelul Galați, devine astfel primul fotbalist din Superliga care merge la Campionatul Mondial. Jucătorul din Insulele Capului Verde a fost titular în victoria din ultima etapă, obținută în fața celor din Eswatini.

Insulele Capului Verde reprezintă un stat mic din Africa, cu o populație de trei ori mai mică decât a Bucureștiului. Țara din Oceanul Atlantic avea, în 2024, 524.877 de locuitori, în timp ce capitala României, la 1 ianuarie 2024, se putea lăuda cu 1.719.958 de locuitori.

De altfel, Capul Verde devine a doua țară cu cea mai mică populație care va juca la Campionatul Mondial din istorie. Islanda rămâne lider în acest clasament – nordicii, care au doar 332.000 de cetățeni, au jucat la turneul final din 2018.

Vestea este una uriașă și pentru Oțelul Galați. Moldovenii vor primi bani serioși în urma calificării jucătorului lor, Joao Paulo, la Campionatul Mondial. FIFA răsplătește fiecare club cu 600.000 de euro pentru prezența unui fotbalist la turneul final de anul viitor.