Premierul Nicolae Ciucă a declarat că vor fi reduse şi amânate cheltuielile care nu sunt necesare. Nu se vor atinge însă de serviciile medicale, educaţie, salarii.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că prin măsurile de reducere a cheltuielilor publice se va asigura stabilitatea bugetară şi banii necesari pentru îndeplinirea obiectivelor programului de guvernare, menţionând că nu vor fi afectate serviciile medicale, educaţia şi veniturile salariaţilor, ci se are în vedere reducerea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, autoturisme, mobilier.

„Au fost adresate o serie de întrebări în vederea clarificării aspectelor fireşti şi chiar le consider foarte fireşti legate de acele discuţii privind cheltuielile publice. Cu toată responsabilitatea, aşa cum am făcut-o şi anul trecut când am avut de gestionat un an foarte greu, la fel şi anul acesta nu facem altceva decât să luăm acele măsuri prin care să asigurăm stabilitatea bugetară şi să ne asigurăm că avem banii necesari pentru îndeplinirea obiectivelor conform programului de guvernare”, a spus premierul Nicolae Ciucă, la începutul şedinţei de Guvern