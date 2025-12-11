O decizie istorică a fost luată, în favoarea României. Redevențele OMV Petrom pe petrolul și gazele extrase au fost majorate cu 40% de Guvernul Bolojan, după 20 de ani de când acestea sunt exploatate.

Grupul OMV Petrom a efectuat în anul 2024 plăți totale către guverne din România, UK și Georgia în valoare de aproximativ 3,66 miliarde de lei, din care 3,65 miliarde de lei au fost plăți către statul român.

Din această sumă, majoritatea au fost reprezentate de impozite pe venit, producție sau profit, în valoare de circa 2,74 miliarde de lei. Redevențele plătite către România au ajuns la aproape 775 milioane de lei, în timp ce taxele diverse, precum licențe, chirii și alte înregistrări, au însumat aproximativ 137 milioane de lei.

Pe lângă România, OMV Petrom a efectuat plăți relevante și către alte guverne: 889.000 de lei către Regatul Unit și 11,65 milioane de lei către Georgia, acestea fiind reprezentate în special de impozite și taxe diverse.

Din suma totala, 661 milioane de lei s-au dus în contul redevențelor pentru zonele de producție onshore și 113 milioane de lei pentru offshorul din Marea Neagră.

OMV , una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deține 51,2% din acțiunile OMV Petrom. La sfârșitul anului 2024, acționarii români dețineau peste 44% din acțiuni . Restul de 4,5% erau deținute de alți investitori străini.

Premierul Ilie Bolojan precizează că, printr-o hotărâre de guvern adoptată şi un acord de principiu între guvern şi OMV Petrom, aprobat printr-un memorandum, s-au creat premisele unei relaţii echilibrate şi predictibile care să contribuie la independenţa energetică a României pentru viitorul apropiat.

”Am reuşit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului iniţial, să reechilibrăm cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani. Printr-o hotărâre de guvern adoptată aseară şi un acord de principiu între guvern şi OMV Petrom, aprobat printr-un memorandum, am creat premisele unei relaţii echilibrate şi predictibile care să contribuie la independenţa energetică a României pentru viitorul apropiat”, transmite premierul într-o postare pe pagina de socializare.

Şeful Executivului precizează că principalele prevederi se referă la creşterea nivelului redevenţelor, asumarea integrală a responsabilităţilor de mediu de către OMV Petrom, renunţarea de către companie la toate litigiile împotriva României şi prelungirea duratei contractelor.

”Astfel, vor creşte cu 40% redevenţele pentru petrolul şi gazele pe care OMV Petrom le extrage pentru licenţele preluate la privatizare. În acest fel, România va obţine o parte echitabilă din exploatarea resurselor sale. România nu va mai achita OMV Petrom costul închiderii sondelor care nu mai sunt folosite şi penalităţile la datoriile care au apărut din diverse litigii. OMV Petrom renunţă la arbitrajul privind proiectul Neptun Deep şi va recunoaşte prevederile legii care reglementează exploatarea gazelor din Marea Neagră, aşa cum este această lege în prezent”, anunţă premierul Ilie Bolojan.

Bolojan mai arată că, parte a acestui acord, România prelungeşte durata de explorare a perimetrului din Marea Neagră cu doi ani, până în decembrie 2027, şi cu 15 ani durata licenţelor de exploatare a perimetrelor preluate la privatizare (onshore).