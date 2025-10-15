Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a avertizat că actuala coaliție guvernamentală riscă să se rupă dacă propunerile PSD nu vor fi incluse în pachetul al treilea de măsuri fiscale.

Lia Olguța Vasilescu a criticat OUG 52, care blochează activitatea primăriilor, și a subliniat că, deși a avut încredere în Ilie Bolojan ca primar, ca premier acesta a făcut greșeli care afectează administrația locală.

„Dau șanse mari acestei coaliții să reziste, păi nu există altă variantă. Discutăm în contradictoriu pentru că noi avem niște teme pe care vrem să le punem în aplicare, așa cum a fost această relansare economică pe care noi o propunem. Nu poți să pui doar bici, bici, bici pe populație. În cazul în care propunerile noastre nu vor trece, sigur ne vom retrage din coaliție. Vedeți, acesta este scopul uneii coaliții: să vină mai multe idei, mai cedează unul, mai cedează altul și rămân cele mai bune idei.

Poate să fie acest pachet 3. Dacă nu sunt prinse și măsurile de relansare economică pe care noi le dorim, vă dați seama că în acel moment este o problemă cu coaliția.

Dacă domnul Bolojan va accepta și propunerile noastre, atunci va rămâne premier, în caz contrar partidul se va retrage de la guvernare. Acum depinde ce își doresc, dar guvernare fără PSD nu se poate, nici de o parte, nici de alta”, Lia Olguța Vasilescu la Antena 3.

În privința ordonanței de urgență 52, Lia Olguța Vasilescu s-a arătat revoltată de faptul că aceasta interzice primăriilor efectuarea de reparații și că nu a fost avizată corespunzător de ministere. Ea a subliniat că OUG a fost doar citită în ședința de Guvern de către ministrul de Finanțe, ceea ce a generat confuzie și blocaje în administrațiile locale.Însă, fiecare ministru a avut posibilitatea de a analiza amănunțit documentul, fapt care nu a mai fost specificat de primarul Craiovei.

Olguța Vasilescu a explicat că în ministere nu se înțelege amploarea reparațiilor necesare la nivel local, care includ întreținerea drumurilor, iluminatul public, pădurile sau serviciile de ecarisaj. Se întelege oare, din această afirmație , că în ministere nu lucrează specialiști sau că aceștia sunt indiferenți la nevoile reale ale comunităților locale?

Ea a mai adăugat că această situație a condus la imposibilitatea derulării unor contracte esențiale, cum ar fi cele legate de deszăpezire. Primarul Craiovei a continuat criticile față de actualii miniștrii propuși de partidul din care face parte, și a precizat clar că miniștrii PSD nu ar trebui să avizeze un text de OUG care nu este correct. În acest context , primarul Craiovei transmite parlamentarilor PSD că este nevoie ca atenția să se îndrepte către Parlament pentru corectarea ordonanței, chiar dacă acest lucru ar întârzia adoptarea măsurilor și ar implica pierderea unor zile importante.

„Cred că cel mai important pentru noi, în administrația locală, este faptul că s-au discutat OUG-uri care nouă ne blochează activitatea. Una dintre ele, OUG 52 nici măcar nu a fost în avizarea ministerelor. A fost citit pe bandă în ședința de Guvern de către ministrul de Finanțe.A fost o întreagă nebunie după OUG 52, pentru că, din păcate, în ministere nu se înțelege ce înseamnă reparațiile. Ei cred că e ca la minister: s-a rupt un scaun, îl repari. La o primărie, reparațiile înseamnă drumuri, înseamnă păduri, înseamnă iluminat public, înseamnă ecarisaj. Ne-au blocat efectiv! Așteptăm să vedem textul pentru modificarea OUG 52 și joi ar urma să intre în ședința de Guvern.Vă dau cazuri concrete: contractul de reparații este legat de deszăpezire. Ninge și nu poți să deszăpezești. OUG a fost redactată de ministerul de Finanțe și citită pe bandă de ministrul de Finanțe”, a mai afirmat Lia Olguța Vasilescu.