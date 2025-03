Gyor, una dintre cele mai puternice echipe din handbalul feminin, pretendentă la câștigarea Ligii Campionilor, a cedat primul trofeu al sezonului, Cupa Ungariei, după un meci absolut uluitor cu Ferencvaros, o revenire fabuloasă și dramatism până la final, totul fiind decis la loviturile de 7 metri.

Ferencvaros a fost adversara celor de la Gyor în meciul cu trofeul pe masă, câștigat după executarea loviturilor de departajare, scorul fiind egal, 23-23, după primele 60 de minute.

Gyor a fost echipa mai bună în prima parte a meciului și a condus clar, la cinci goluri distanță, scor 15-10, la intrarea la vestiare.

Totul s-a prăbușit însă în repriza secundă, după ce Ferencvaros a întors jocul în favoarea ei, reușind să egaleze până la finalul timpului regulamentar, după 13-8 în partea secundă a întâlnirii.

S-a terminat 23-23 și s-a ajuns la lovituri de la 7 metri, unde portărița Laura Glauser a fost eroul echipei ei, având parade absolut senzaționale. Acolo, Ferencvaros a câștigat la limită, 2-1, adjudecându-și trofeul.

,, Întreaga echipă a crezut în succes. Cel mai important a fost că am păstrat speranța până la final. În legătură cu loviturile de 7 metri, nu am prea multe de spus, este un gen de competiție aparte. În a doua jumătate, am accelerat ritmul și apărarea noastră a început să funcționeze mai bine. Pe teren, orice se poate întâmpla, iar suporterii noștri ne-au împins către victorie.,, atransmis Laura Glauser, după ce a apărat 4 lovituri de la 7 metri

,, Am suferit mult în timpul meciului, Gyor a fost un adversar foarte puternic, dar am crezut în noi. În a doua jumătate a meciului am ales o strategie bună, și, așa cum am spus deja, aceste fete au ceva special, niciodată nu le poți înfrunta. În ultimul minut am egalat, iar la loviturile de 7 metri, Laura Glauser a avut o performanță fantastică!” , a spus Allan Heine, antrenor Ferencvaros

,, Am jucat într-o atmosferă fantastică. Până în minutul 50 am pus în aplicare foarte bine ce ne-am propus și am controlat meciul. În final, ne-a fost greu să găsim opțiuni în atac, dar apărarea noastră a funcționat în continuare, iar Sandra Toft a apărat două lovituri de 7 metri. Este pur și simplu de neînțeles că am pierdut finala, dar trebuie să fiu mândru de jucătoarele mele”, Per Johansson, antrenor Gyor