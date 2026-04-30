Recunoaștere la cel mai înalt nivel pentru „tigroaicele” de la CSM București! Per Johansson, antrenorul deținătoarei trofeului Champions League, Győr, consideră echipa românească principala forță a acestui sezon. După ce a urmărit pe viu demonstrația de forță a bucureștencelor în semifinala cu Esbjerg, tehnicianul suedez avertizează că ediția din acest an a Final Four-ului de la Budapesta va fi cea mai echilibrată din istoria recentă.

Prezent în tribunele Sălii Polivalente din Capitală pentru a-și studia adversarele, Per Johansson a rămas impresionat de forma arătată de CSM București. Antrenorul maghiarelor a declarat pentru site-ul oficial al clubului Győr că echipa din România este, în acest moment, cea mai completă formație din competiție, alături de gruparea sa. Johansson a lăudat viteza și forța aruncătoarelor antrenate de Bojana Popovic, numind prestația împotriva danezelor de la Esbjerg drept „cea mai bună din acest sezon”.

Fost antrenor chiar la CSM București, suedezul se așteaptă la un weekend de foc pe 6 și 7 iunie, la Budapesta. Acesta a comparat nivelul actual cu cel de acum nouă ani, când handbalul feminin european era dominat de forțe precum Vardar sau Buducnost.

CSM București revine în elita europeană cu amintirea succesului istoric din 2016, când a învins chiar echipa lui Győr în finală, după loviturile de la 7 metri. Semifinalele sunt programate pe 6 iunie, în spectaculoasa arenă MVM Dome, iar marea finală va avea loc o zi mai târziu.

Indiferent de adversar, un lucru este cert: miza este uriașă, iar CSM București are ocazia de a scrie o nouă pagină de istorie în fața unei audiențe record, într-un weekend care va decide regina handbalului european.