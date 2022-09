Gheorghe Hagi (57 de ani) a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre planurile pe care le are la Farul, acesta dezvăluie cum gestionează un vestiar compus din jucători foarte tineri, tineri și experimentați și trage un semnal de alarmă în ceea ce privește bugetele cluburilor din fotbalul românesc, care ar trebui susținute de firmele private din țară.

– Domnule Hagi, după un parcurs excelent a venit și prima înfrângere a sezonului, 3-4, contra Craiovei lui Rădoi.

– Nici eu nu sunt perfect! Fotbalul îți arată și calitățile, și defectele. Am pierdut cu Craiova într-o manieră care nu trebuia să se întâmple. Cu toții am pierdut, fotbalul e făcut din greșeli, am făcut prea multe din păcate. Continuăm să muncim. Mesajul e clar: jucăm mereu doar să câștigăm.

– Însă ați reușit să câștigați la scor cu CFR și cu FCSB. Contează că le-ați prins în perioada asta de meciuri europene?

– A contat foarte mult că am ales noi bine jucătorii. Am semnat fotbaliști buni care au făcut treabă pe teren, pentru că și noi avem valoarea noastră. Bineînțeles, eram conștient de valoarea adversarului. Am arătat că și noi suntem puternici.

– Toată lumea vă laudă că reușiți să faceți ca jucătorii care vin să se integreze rapid.

– Să nu uitați că suntem pe piață de 12 ani! Cunoaștem și avem foarte mulți jucători. Mai mult, cam pe la toate echipele sunt foarte mulți jucători de-ai noștri, pe care îi știm foarte bine. Așa că e foarte ușor să lucrăm cu ei și ei vin cu drag acasă.

– Ați adus în această vară fotbaliști care nu s-au integrat la alte cluburi, dar aici au făcut-o. De ce nu izbutesc și în străinătate?

– Mai avem și din cei care au reușit în străinătate, dar nu toți pot să reușească. Lucrurile sunt mult mai grele, pentru că în străinătate sunt o mulțime de jucători. De pe toată planeta! Deci concurența e imensă, exigențele sunt duse la nivelul cel mai înalt. Eu cred că jucătorul român, ușor, ușor, trebuie să confirme și, după aceea, să revenim noi ca fotbal, ca țară, la nivelul cel mai mare. Apoi o să fie mult mai ușor și pentru ei să reușească afară.

– Aveți trei categorii de jucători la Farul. Foarte tineri, tineri și experimentați. E complicat să faceți un mix din toți?

– Complexitatea unui antrenor e să creeze un grup unitar, un vestiar foarte bun, care să gândească să meargă într-o direcție, să joace bine, să interpreteze fotbalul bine. Acolo e complexitatea! Restul nu contează.

– Nici vârsta?

– Nici! Fiecare antrenor are ideile lui, viziunea lui. Mie îmi place să lucrez și cu tineri, și cu foarte tineri, pentru că e bine să ai acest mix. Totdeauna e o alternativă. În momente mai grele folosești experiența jucătorului, iar aia nu se cumpără și trebuie să o ai în echipă.

– Deci cei mai importanți rămân cei cu state vechi în fotbal.

– Jucătorii experimentați care au meciuri în picioare, care trebuie să țină vestiarul. Apoi, bineînțeles că tineretul aduce entuziasm, aduce calitate, dacă are, dar trebuie s-o aibă, pentru că altfel n-ar putea să joace la echipa mare.

– E mai dificil de lucrat cu tinerii decât cu cei experimentați?

– Cu toți jucătorii e greu. Pentru că trebuie să știi să-i gestionezi, trebuie să știi cum să vorbești cu fiecare. Trebuie să îi aduci pe toți la un standard foarte bun. Unii sunt mai supărați, alții sunt mai bine, trebuie să știi să îi iei pe toți în momentele care trebuie. E o muncă destul de complexă, pe care o face un manager sau un antrenor.

– După primele etape sunteți sus în clasament. Poate duce Farul acest ritm până la final?

– Nu am cum să răspund la ceva din viitor. Eu doar planific lucrurile. Cu siguranță, am încredere enormă în echipă. Avem un lot talentat, asta am și declarat la ultimele meciuri, n-avem nimic de invidiat la rivali. Avem copii foarte talentați, avem și jucători care au fost campioni, care au ajuns la un nivel foarte mare.

– Totuși, provocarea dumneavoastră în acest moment care este?

– Provocarea noastră cea mai mare e să-i facem cât mai repede să fie foarte bine din punct de vedere fizic și mental. Ei încă nu sunt sută la sută, însă eu zic că o să fim și mai puternici.

– Vă surprinde clasamentul Ligii 1? Cu Petrolul și Hermannstadt în top?

– Nu trebuie să vorbim despre asta acum pentru că suntem la început. Mereu, în timpul unei călătorii, al unui drum lung, sunt situații și situații, momente și momente. Important e că noi am reacționat foarte bine în aceste momente și pe merit suntem acolo, sus, pentru că am jucat bine și foarte bine.

– În general vă stabiliți un obiectiv lunar sau totul e de la o săptămână la alta?

– Bineînțeles că avem un obiectiv lunar. Toată lumea lucrează așa. Obiectivele sunt zilnice, săptămânale și lunare. Apoi ne fixăm un obiectiv la șase luni sau la un an. Obiective clar fixate, obiective interne. Cu jucătorii în general comunicăm pe fiecare meci în parte.

– În trecut erați foarte mult timp alături de cei mici pe teren. Așa sunteți și acum?

– Mai rar. Mi-e mult mai greu acum. Au trecut peste mine vreo 10-12 ani și se vede, cred eu. Ha, ha, ha! Totuși, am aceeași plăcere să mă duc să văd, să revăd jucătorii, să-i văd pe cei tineri, să văd loturile.

– De unde vă mai găsiți motivația?

– Sunt încă tânăr față de nea Mircea Lucescu. E pasiune! Sau, mai bine zis, de la iubire am trecut la pasiune. Îmi place ce fac și sunt bucuros când văd copiii la antrenamente, pe teren.

– Există o explicație pentru faptul că antrenorii mai în vârstă, mai experimentați, par să aibă mai multă pasiune decât cei tineri?

– Se cheamă experiență. E ca la jucători. E o experiență pe care o capeți la un moment dat. Ești dedicat sută la sută și chiar îți face plăcere să ajuți. Știi, cu cât trec anii, îți vine sentimentul acela de a da cuiva și acela e copilul pe care totdeauna vrei să-l ajuți.

– S-a schimbat în bine fotbalul românesc de când ați început cariera de antrenor?

– Pfff! Are fluctuații, ca în orice țară. Însă eu cred că în momentul de față lucrurile merg spre bine. Se fac anumiți pași buni, spre înainte, dar încă-i lent procesul. Am convingerea că lucrurile o să intre pe drumul care trebuie și o să mergem iar în Europa.

– Bani mai mulți de la privați sau de la stat?

– De la firme! Firmele care fac bani în România și care sunt organizate foarte bine, produc foarte mult. Acolo există bani și trebuie creată o facilitate prin care ei să să vină să susțină sportul în general, cultura și sănătatea.

– Și care ar fi cea mai bună variantă de finanțare?

– Să se găsească o facilitate unitară pentru toată România, în care firmele trebuie să susțină. Fiecare club după aceea trebuie să aibă brandul, organizarea și puterea lui. Trebuie găsiți acești parteneri care să vină lângă tine, să te sprijine.

– Ați avut o întâlnire, zilele trecute, aici, la Constanța, cu premierul României, domnul Ciucă. Ați avut vreo discuție și despre ce înseamnă finanțarea sportului românesc?

– Dânsul a făcut o vizită la bază. Eu am participat cu numele și doar pe partea tehnică. Am ținut să fiu prezent pentru că eu am construit această bază sportivă și tot ce are Farul acum înseamnă o infrastructură extraordinară. Dânsul a venit să ne viziteze, să vadă cum stăm.

– Ce șansele vedeți pentru un stadion nou la Constanța?

– Întrebați conducerea. Eu le văd bine, sunt optimist. Conducerea știe mai bine pentru că cei de acolo lucrează pentru acest lucru.

– Dacă ați opri acum pe cineva prin oraș și l-ați întreba ce reprezintă Farul pentru el, ce ați vrea să vă răspundă?

– Un singur brand, o singură echipă, o singură iubire. Atât! Constanța și Dobrogea au un singur brand și acela e Farul. Toată lumea trebuie să gândească doar la Farul, să ajute și să sprijine!

– Pe finalul lunii septembrie avem și două meciuri ale naționalei. De ce avem la orice partidă o teamă teribilă, de ce intrăm crispați, timorați?

– Pentru că a dispărut încrederea. Trebuie să fim optimiști, încrezători că putem schimba lucrurile. Tot timpul trebuie să mergem spre bine!