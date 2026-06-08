Gheorghe Hagi a obținut prima sa victorie din cel de-al doilea mandat pe banca echipei naționale de fotbal a României, scor 2-1 în fața Țării Galilor. După meciul disputat pe Stadionul Steaua, selecționerul s-a declarat încrezător în potențialul tricolorilor și a anunțat o schimbare radicală de strategie bazată pe posesie și atac.

Debut cu dreptul pentru Gheorghe Hagi pe teren propriu în noul său mandat la cârma primei reprezentative. După remiza din meciul de verificare cu Georgia, tricolorii au învins Țara Galilor cu scorul de 2-1 pe arena din Ghencea, oferindu-i „Regelui” primul succes de la revenire.

La finalul acțiunii din luna iunie, selecționerul s-a arătat mulțumit de atitudinea și determinarea fotbaliștilor, care au renunțat la vacanță pentru a răspunde convocării. Hagi a rulat tot lotul în cele 2 partide amicale și a subliniat că este mult prea devreme pentru a contura formula ideală pentru meciurile oficiale din toamnă. Cu toate acestea, tehnicianul a trasat deja identitatea clară pe care o dorește de la elevii săi. Hagi vrea o națională curajoasă, care să aibă posesia, să controleze ritmul și să dicteze jocul indiferent de adversar sau de locul în care se dispută partida. Strategia sa este axată pe presiune în jumătatea adversă atunci când echipa nu are mingea și pe un fotbal ofensiv, spectaculos.

Tricolorii încheie astfel stagiul de pregătire din această vară. Jucătorii au avut ocazia să descopere metodele de lucru ale noului staff tehnic, iar din septembrie România va debuta într-o nouă ediție din Liga Națiunilor, o competiție unde Hagi consideră că avem toate resursele pentru a redeveni o forță pe plan internațional.

Această primă victorie semnată de Gheorghe Hagi deschide un nou capitol plin de speranță pentru fotbalul românesc, succesul fiind extrem de important pentru moralul tricolorilor înainte de startul meciurilor oficiale din Liga Națiunilor și crucial pentru planul selecționerului de a reconstrui o echipă națională dominantă și spectaculoasă.