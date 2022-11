România trebuie să câștige meciul cu Muntenegru care se va disputa marți, 15 noiembrie, începând cu ora 19:00, pentru a spera în continuare la o calificare în semifinalele Campionatului European de handbal feminin.

După victoria extraordinară obținută în ultima secundă de joc împotriva Spaniei, România trebuie să câștige meciul cu Muntenegru pentru a spera în continuare la o calificare în semifinalele Campionatului European de handbal feminine

Federația Română de Handbal a încurajat printr-un mesaj postat pe pagina oficială de socializare echipa națională a României:

”Muntenegru este o echipă de bătut. Cu pregătire serioasă și concentrare, ne putem arăta valoarea întregii echipe. Hai România!”, Naționala României are nevoie de două victorii pentru a obține calificarea în penultimul act al Campionatului European de handbal feminin, iar selecționerul Florentin Pera a vorbit despre partida cu Muntenegru, prima „finală” pentru tricolore. „Am trăit la intensitate maximă meciul cu Spania, mai ales finalul care a fost de infarct. Mă bucur că fetele nu au cedat și au luptat până în ultima secundă, dovada fiind și golul foarte important marcat de Bazaliu. Mă bucur că am debutat cu o victorie importantă obținută în fața unei echipe puternice. Sperăm că această victorie să ne dea încredere înaintea meciului cu Muntenegru.

Aceste zile de pauză ne-au dat posibilitatea să recuperăm jucătoarele având în vedere că ne-am confruntat cu o serie de probleme de lot, dar este adevărat că am lipsit din competiție câteva zile, iar acest lucru poate fi un dezavantaj pentru noi. Eram într-o formă bună, legând două victorii, poate ne-ar fi ajutat mai mult să jucăm la două zile. Vom vedea dacă această pauză a fost de bun augur sau a fost în defavoarea noastră. Am încredere în potențialul echipei și vom aborda acest joc la victorie, așa cum am făcut-o și în meciul cu Spania. Presiunea e mai mare pe Muntenegru. Ele au venit cu maxim de puncte din grupă, au beneficiat de terenul propriu. Acum jucăm în Macedonia, dar și la meciul cu Franța au avut foarte mulți suporteri, au jucat ca acasă. Și noi avem o presiune suplimentară, având în vedere că e o șansă mare pentru noi. Voi încerca să imprim fetelor mentalitatea de învingătoare, să creadă în ele, să joace cu aceeași dorință și cu gândul de a obține un rezultat pozitiv.

Dacă vom juca mai exact, vom face mai puține greșeli. Au un joc agresiv în special în faza de apărare. Avem șansa de a obține un rezultat bun. Rezultatele înregistrate ieri ne sunt favorabile, dar trebuie să fim concentrați pe jocul nostru. Pentru Muntenegru, era important să câștige meciul cu Franța, dar șansele lor au rămas intacte, chiar dacă au pierdut.

Muntenegru este o echipă puternică, are tot lotul la dispoziție, este un grup de jucătoare care joacă de mult timp împreună. Au o apărare agresivă. Va trebui să găsim cele mai bune soluții în atac, să nu le dăm posibilitatea să își facă jocul foarte agresiv și să găsim culoarele de pătrundere. Va trebui să alergăm mai mult. În apărare, va trebui să fim compacți” a declarat selecționerul României, Florentin Pera pentru DigiSport.

Naționala României va juca marți (15 noiembrie, ora 19:00) cu selecționata din Muntenegru, iar miercuri (16 noiembrie, ora 16:30), vor înfrunta Germania.

Hai România !