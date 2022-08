Simona Halep a suferit o eliminare șocantă în runda inaugurală la New York. Partida disputată între Simona Halep și Daria Snigur s-a încheiat cu scorul de 2-1 în favoarea Dariei, scorul la seturi fiind 2-6, 6-0, 4-6, în primul tur al US Open 2022.

Aflată la primul meci pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam, Daria Snigur a început excelent meciul. A jucat dezinvolt, a lovit agresiv și a profitat de erorile neforțate ale Simonei. Snigur a condus cu 3-0 și 5-1, după ce a reușit 3 break-uri. Halep a luat un game înapoi, dar nu a putut egala. Daria a câștigat setul cu 6-2. În setul secund, Simona Halep a jucat la cel mai înalt nivel. Nu a mai greșit ca în primul set și nu i-a dat nicio șansă Dariei. A câștigat cu 6-0, reușind să facă 3 break-uri. După un set secund slab, Snigur și-a revenit în startul decisivului. A început cu un break și s-a menținut în avantaj. De partea cealaltă, Halep a revenit la jocul din primul game, în care a comis multe greșeli și i-a permis adversarei să controleze game-urile.

După ce a devenit una dintre jucătoarele importante ale lumii, Simona Halep nu a reușit să repete la turneul din New York rezultatele de la Roland Garros, Wimbledon sau Australian Open. Fostul lider mondial continuă, însă, să fie cel mai bine clasată sportivă din România în topul mondial. O urmează, e drept la mare distanță, marea rivală Sorana Cîrstea.

US Open rămâne cel mai slab turneu major pentru Simona, care a ajuns o singură dată până în semifinalele turneului, în 2015, atunci când avea să fie învinsă de Flavia Pennetta, cea care triumfa la New York.