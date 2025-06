Lewis Hamilton a avut parte de un incident neplăcut în turul 8 al Marelui Premiu al Canadei, câştigat duminică de George Russell. Britanicul, care a terminat Marele Premiu pe locul şase, a lovit o marmotă aflată pe circuitul de la Montreal. Marmotele sunt frecvent întâlnite în jurul circuitului din Canada.

Lewis Hamilton avea speranțe mari pentru un podium la Montreal, după ce obținuse locul 5 pe grilă, în urma calificărilor de sâmbătă. Din păcate pentru pilotul britanic, monopostul său Ferrari a fost avariat în urma unui incident cel puțin neobișnuit.

Lewis Hamilton a lovit ceva şi şi-a avariat monopostul Ferrari. La momentul respectiv, a fost dificil de ştiut ce a provocat impactul.

Acest incident a fost subiectul unei discuții radio între Hamilton și inginerul său de cursă, Riccardo Adami, și confirmat după finalul întrecerii de șeful echipei, Frédéric Vasseur.

„Lewis a avut o «întâlnire» neașteptată cu o marmotă în turul opt sau nouă. Acest impact a avariat partea din față a podelei monopostului său”, a explicat francezul, directorul Scuderiei.

Hamilton, vegan din 2017, s-a declarat afectat de incidentul în care a lovit animalul.

„Până în acel moment, mă simțeam bine, am avut un start bun, mi-am menținut poziția, am gestionat bine pneurile și eram optimist”, a explicat septuplul campion mondial.

„Nu am văzut exact ce s-a întâmplat, dar am auzit că am lovit o marmotă. Este îngrozitor, sunt devastat. Iubesc animalele și este foarte trist. Nu mi s-a mai întâmplat așa ceva până acum”, a adăugat el, conform sportal.bg.

„Există o gaură în partea dreaptă a podelei, iar elementele aerodinamice suplimentare au dispărut.

La mijlocul cursei am avut o problemă cu frânele, iar primul nostru stint a fost prea lung, după ieșirea din boxe am revenit în trafic. Dar sunt recunoscător că am terminat cursa și am punctat”, a completat britanicul, care a trecut linia de finiș al șaselea, câștigând un total de 8 puncte.