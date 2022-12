Sportivele clubului HC Valeria Motogna Zalău i-au făcut un cadou de ziua de naștere a antrenoarei lor, Valeria Motogna, câștigând la Satu Mare, în turneul organizat de Atletick Satu Mare, pentru junioarele 4.

Fosta mare campioană Valeria Motogna, antrenoare la clubul care îi poartă numele, Handbal Club Valeria Motogna Zalău, și-a sărbătorit , pe 16 decembrie, ziua de naștere. Copii pe care îi antrenează i-au transmis numeroase mesaje pe pagina oficială de socializare a clubului.

„Doamna Vali e o antrenoare buna, frumoasa, grijulie si atenta.

Este de asemenea si o mama buna.”

„Doamna Vali este cea mai buna antrenoare”

„La mulți ani celei mai pricepute, puternice si bune antrenoare din câte sunt ! Va iubesc nespus de mult si nu am destule cuvinte sa va multumesc pt tot ceea ce faceți pentru aceasta echipa si pentru mine . Va doresc o zi minunata de naștere si o viața plină de bucurii si reușite !”

„Succesul meu este meritul dvs, stimate antrenor. Vă mulțumesc pentru tot! Vă sunt recunoscător pentru efortul depus, pentru antrenamentele lungi, pentru răbdare, rezistență, pentru insistență și pentru multe instrucțiuni care m-au ajutat să îmi dezvolt dorința de a câștiga. Vă doresc să aveți parte de sănătate, optimism, succes în activitatea de antrenor și cât mai multe victorii frumoase!”

”La multi ani unei persoane minunate , Felicitari pentru tot ce ati realizat si veți mai realiza sigur”

Sunt câteva dintre mesajele pe care elevele de la clubul care îi poartă numele I le-au transmis. Dar cadoul, cu adevărat, a venit de la turneul la care au participat la Satu Mare.

Echipa junioare 4 a participat la turneul organizat de Atletick Satu Mare, unde a câștigat. Pentru această categorie de junioare, campionatul național începe in luna februarie iar HCVM Zalău încearcă să participle la cât mai multe turnee amicale până atunci, pentru ca a omogeniza echipa.

După turneu, antrenoarea Valeria Motogna ne-a transmis:

”Felicităm fetele noastre pentru jocul prestat. Am văzut punctele slabe pe care le avem, știm unde sa lucram pe viitor. Felicitări încă o data !”

Le dorim și noi mult succes și Sărbători minunate!