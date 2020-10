Primul turneu de handbal de la Ploiesti in Liga Florilor MOL, feminin , a fost marcat de neprezentarea HC Zalau si U Cluj pe motiv de cazuri coronavirus in pandemie. Turneul al doilea se desfasoara deja in aceste zile la Sfantu Gheorghe cu etapele 2-5 , perioada 29 oct. – 3 noiembrie 2020, intre orele 11-19,15

.In prima zi au fost inregistrate rezultatele urmatoare:

U Cluj- CS Mioveni 25-32

CSM Ramnicu Valcea- CSM Slatina 28-25

Dunarea Braila- CSM Galati 22-17

Magura Cisnadie- Gloria Buzau 20-25

Gloria Bistrita- HCM Zalau 24-19

CSM Bucuresti- Activ Prahova Ploiesti 34-22

Minaur Baia Mare- Rapid Bucuresti 26-26

SCM Craiova- ASC Chisinau Cris 30-19.

Clasament CSM Bucuresti6p, Dunarea Braila6, Bistrita6, Ramnicu Valcea6, Craiova3, Mioveni3, Cisnadie3, Buzau3, Rapid2, Baia Mare1, Slatina1, Zalau 0, Cluj0, Galati0, Chisinau Cris0, Ploiesti0p.

In acest turneu HC Zalau va juca vineri, in etapa a 3-a cu Dunarea Braila , 30.10.2020 ora 16,30. In etapa a 4-a va intalni in data de 1 .11.2020, duminica, de la ora 16,30 pe CSM Bucuresti iar ultimul joc il va avea in compania echipei Magura Cisnadie, marti 3.11.2020 de la ora 13,45.