Publicată în 1997 și vândută în peste 120 de milioane de exemplare, tradusă în peste 80 de limbi – inclusiv în latină și dialecte regionale –, Harry Potter și Piatra Filozofală a marcat un moment definitoriu în literatura pentru copii, generând un fenomen cultural global prin succesul său editorial, adaptarea cinematografică de mare impact, atragerea unui public larg ce include și adulți, și recunoașterea prin numeroase premii și includerea în topurile celor mai influente cărți ale secolului al XX-lea.

Harry Potter and the Philosopher’s Stone, titlul original al primei cărți din celebra serie scrisă de J.K. Rowling, a fost publicat pentru prima dată în iunie 1997 în Marea Britanie de către Bloomsbury Publishing și a stârnit rapid un interes global datorită poveștii sale captivante. Însă, din dorința de a atrage o audiență mai largă în Statele Unite, editorul american Scholastic a decis să schimbe titlul în Harry Potter and the Sorcerer’s Stone pentru lansarea din 1998, considerând că termenul „Filozof” ar putea fi mai puțin familiar sau atractiv pentru tinerii cititori americani, fapt care a contribuit la succesul fenomenal al cărții pe piața din SUA.

Se estimează că „Harry Potter și Piatra Filozofală” a vândut până acum peste 120 de milioane de exemplare la nivel global, stabilind astfel un record absolut pentru o carte destinată copiilor și tinerilor, devenind nu doar un fenomen literar, ci și un simbol al succesului editorial, având un impact semnificativ asupra industriei cărților pentru adolescenți și fiind un catalizator al revitalizării interesului pentru lectură în rândul unei noi generații de cititori din întreaga lume. Harry Potter și Piatra Filozofală se numără printre cele mai bine vândute cărți din istorie, ocupând locuri fruntașe alături de opere literare clasice de renume mondial, precum Don Quijote, Micul Prinț și Stăpânul inelelor, și continuând să inspire milioane de cititori din toate colțurile lumii, fiind recunoscută nu doar pentru succesul său comercial, ci și pentru impactul cultural pe care l-a avut asupra literaturii contemporane și a industriei editoriale globale.

Harry Potter și Piatra Filozofală a marcat începutul unei serii literare care, în ciuda diversității stilistice și a evoluției narative din cele șapte volume, a reușit să capteze imaginația cititorilor din întreaga lume, conducând astfel la vânzarea a peste 500 de milioane de exemplare ale întregii serii, și consolidându-se ca o operă literară emblematică, cu un impact semnificativ asupra culturii populare și a industriei de carte, influențând nu doar literatura pentru tineri, ci și alte forme de divertisment, cum ar fi filmele, jocurile video și piesele de teatru. Filmul Harry Potter and the Philosopher’s Stone, lansat în 2001, a avut un succes extraordinar, încasând peste 1 miliard de dolari la nivel global și devenind astfel punctul de plecare pentru una dintre cele mai de succes și profitabile francize cinematografice din istorie, consolidându-se nu doar ca un fenomen cultural de amploare, ci și ca o piatră de temelie pentru o serie de filme care au transformat industria de divertisment, atrăgând milioane de fani și influențând profund modul în care sunt realizate și promovate filmele bazate pe cărți. Cartea Harry Potter și Piatra Filozofală a câștigat numeroase premii literare, precum Nestlé Smarties Book Prize și British Book Awards, a fost inclusă în topurile celor mai influente cărți ale secolului XX, alături de lucrări clasice, și a fost lăudată de critici, părinți, educatori și cititori de toate vârstele pentru abilitatea sa de a combina fantezia, umorul, misterul și teme profunde, precum prietenia, curajul și alegerile morale.

Harry Potter și Piatra Filozofală nu este doar o carte extrem de vândută, ci un adevărat fenomen literar și cultural global, care a reconfigurat complet literatura pentru copii și adolescenți, influențând profund nu doar industria editorială prin succesul său comercial și popularitatea uriașă, ci și cinematografia, prin adaptările de succes, și educația, stimulând lectura și dezvoltarea imaginației la milioane de tineri din întreaga lume.