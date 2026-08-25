Primăria Municipiului Zalău a finalizat planul complet de organizare a perimetrului festivalului pentru ediția din acest an. Directorul Direcției Patrimoniu, Alexandru Pura, a detaliat modul în care vor fi împărțite zonele de street food, parcul de distracții, scenele tematice și spațiile comerciale. Peste 100 de comercianți vor ocupa centrul orașului începând de joi, iar municipalitatea promite măsuri ferme pentru a reduce disconfortul locatarilor din zonele centrale.

Organizarea logistică pentru Zilele Municipiului Zalău transformă complet configurarea centrală a orașului. Planul prezentat de autoritățile locale stabilește perimetre clare pentru toate tipurile de activități comerciale și de divertisment. Astfel, sectorul cuprins între Perla și Zahana va găzdui un parc de distracții de mari dimensiuni, în timp ce pe ambele părți ale zonei Zahana – Ceas vor fi amplasate standurile cu produse de artizanat. Sectorul dedicat alimentației publice și teraselor va funcționa la Galeriile Meseș, pe partea stângă până la strada Gheorghe Lazăr, dar și pe strada Piața 1 Decembrie 1918. Punctul zero al spectacolelor mari rămâne Platoul Central, unde va fi ridicată scena principală flancată de 2 baruri. Directorul Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Zalău, Alexandru Pura, a oferit detalii esențiale despre noutățile logistice din acest an.

O atracție majoră a acestei ediții va fi o roată panoramică imensă. Aceasta va fi amplasată joi, la ora 06:00, chiar în intersecția din zona Finanțelor, o mutare strategică menită să degreveze centrul de aglomerație și să ofere un aspect vizual deosebit Bulevardului Mihai Viteazul. Zona de Street Food va fi amenajată pe partea stângă a sensului de urcare dintre strada Gheorghe Lazăr și strada Corneliu Coposu. Muzica retro va răsuna în Piața Iuliu Maniu, unde DJ locali și naționali vor mixa de la o scenă secundară dotată cu încă 2 baruri. Meșterii populari și standurile Michelin vor ocupa zona pietonală, iar curtea interioară dintre Colegiul Național Silvania și Muzeu va deveni o scenă culturală dedicată romanțelor și recitalurilor de pian. Pentru copii, Amfiteatrul din Parcul Central va găzdui proiecții de filme și momente artistice de vineri până duminică, între orele 15:00 și 18:30. Totodată, sâmbătă, între orele 14:00 și 18:00, în Piața Iuliu Maniu, structurile IPJ, IJJ și ISU își vor prezenta echipamentele din dotare în fața publicului. Din punct de vedere comercial, amplasarea celor 50 de participanți de la alimentație publică, 45 de la artizanat și 5 de la jocuri va începe joi, de la ora 16:00. Reprezentanții primăriei dau asigurări locuitorilor din centru că firmele Citadin și Brantner vor face curățenie zilnic imediat după evenimente, iar programul de funcționare și nivelul decibelilor vor fi monitorizate cu strictețe.