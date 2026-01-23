Știința Bacău și HC Zalău sunt primele calificate în optimile Cupei României la handbal feminin. Elevele lui Gheorghe Tadici au câștigat la scor în fața echipei din Timișoara.

Turul 1 al Cupei României la handbal feminin a început la Bacău, cu un duel între două colege de serie din eșalonul secund. Știința Bacău a învins-o pe HC Harghita după un meci echilibrat, în care cele două echipe au ratat 7 aruncări de la 7 metri.

Cel de-al doilea meci s-a jucat la Timișoara, acolo unde HC Zalău, a câștigat la scor în fața divizionarei secunde CSU UVT, cu 38-22.

Prima parte a întâlnirii a fost echilibrată, CSU UVT reușind să țină aproape de adversar în special în primele 15-16 minute. Pe fondul unei unei eficiențe crescute la finalizare, HC Zalău a reușit să se desprindă treptat, intrând la pauză cu un avantaj de șase goluri, 17-11. În repriza secundă, elevele lui Gheorghe Tadici au impus un ritm mai ridicat, valorificând frecvent pe contraatac mingile recuperate.

Pe lista principalelor marcatoare, CSU UVT s-au regăsit Alina Drăgan 6 goluri, Iulia Telbisz 4. La HC Zalău, principalele marcatoare au fost Iulia Sava cu 10 goluri, Alexandra Orșivschi și Marina Verdeș câte 7.

HC Zalău s-a prezentat pentru acest meci cu doar 10 jucătoare înscrise pe foaia de joc și fără antrenorul principal, Gheorghe Tadici. Echipa învingătoare a fost condusă, de pe bancă, de către antrenorul secund, Goran Kurtes.