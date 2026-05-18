Partidă spectaculoasă în Sala Sporturilor din Zalău, unde echipa locală a primit vizita campioanei în exercițiu, CSM București. Deși „tigroaicele” s-au impus în final, partida a confirmat din nou statutul clubului nostru de adevărată academie a handbalului românesc. Sub comanda lui Gheorghe Tadici, un tehnician recunoscut ca un formator de elită, Zalăul continuă să crească talente autohtone pentru echipa națională, pe modelul consacrat al pivotului Crina Pintea.

Meci extrem de disputat în penultima etapă din Liga Florilor. HC Zalău a cedat pe teren propriu în fața campioanei CSM București, scor 30-26, la capătul unei confruntări în care fetele noastre au luptat cu mult curaj. Bucureștencele aveau nevoie disperată de victorie pentru a rămâne în cursa pentru titlu, dominând prima repriză, pe care au închis-o cu un avans de 3 goluri, scor 16-13. În partea a doua, handbalistele zălăuane au echilibrat jocul, însă experiența superioară a oaspetelor s-a văzut pe tabelă, CSM distanțându-se la 30-22 cu 5 minute înainte de final, înainte ca gazdele să reducă din diferență pe final.

Dincolo de rezultat, meciul a scos în evidență filozofia unică a clubului nostru. Antrenorul Gheorghe Tadici își confirmă statutul de veritabil descoperitor de talente, mizând strategic pe creșterea jucătoarelor românce pentru a asigura o bază solidă de selecție la echipa națională. Această strategie de succes este reflectată cel mai bine de pivotul Crina Pintea, handbalistă descoperită și formată la Zalău, care astăzi strălucește chiar în tabăra adversă, la CSM București. În timp ce marile puteri financiare din campionat transferă masiv din străinătate, HC Zalău rămâne o citadelă a handbalului românesc.

Runda a 21-a a adus și alte rezultate cu impact major în clasament. Gloria Bistrița a învins Corona Brașov cu 27-24 și este ca și campioană, având nevoie de doar un egal în ultima etapă cu CSM Galați. În schimb, Rapid București a suferit un eșec șocant la Târgu Jiu, unde a pierdut la o diferență de 8 goluri, scor 31-39. Lupta pentru locul 5 și calificarea în EHF European League se va decide în ultima rundă, într-un meci direct de totul sau nimic între HC Dunărea Brăila și CSM Slatina. În această etapă, Slatina a pierdut cu 29-32 la Râmnicu Vâlcea, în timp ce Brăila s-a impus clar la Baia Mare cu 32-22, grație româncelor Andreea Popa și Elena Roșu, autoare a câte 6 goluri. Înaintea derby-ului din 23 mai, Slatina are 24 de puncte, iar Brăila se află pe 6, cu 23 de puncte.