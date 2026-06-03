Performanță de excepție și un nou record istoric pentru HC Zalău. Formația condusă de Gheorghe Tadici și-a asigurat menținerea în Liga Florilor, după ce a câștigat turneul de baraj desfășurat la Brașov cu maximum de puncte. Prin această reușită, gruparea de la poalele Meseșului bifează o bornă incredibilă: a 44-a participare în Liga Națională și al 41-lea sezon consecutiv în prima ligă. În plus, anul 2026 marchează o altă performanță rară, tehnicianul Gheorghe Tadici împlinind 52 de ani de carieră neîntreruptă pe banca tehnică.

HC Zalău trece cu brio peste al treilea baraj de salvare din ultimii patru ani și își păstrează locul binemeritat în elita handbalului feminin. Elevele lui Gheorghe Tadici au făcut spectacol la Brașov, obținând trei victorii din tot atâtea posibile. În ultimul meci, zălăuancele au învins CSM Galați cu scorul de 31 la 27, terminând turneul pe prima poziție, cu un golaveraj impresionant de 98 la 79.

Alături de HC Zalău, în Liga Florilor a promovat și Știința București, care a trecut de CSM Roman cu 39 la 36. Din stagiunea viitoare, prima ligă revine la formatul complet cu 14 formații, după ce în sezonul precedent au concurat doar 12 echipe.

Această salvare confirmă statutul de legendă al clubului zălăuan. Cu 41 de sezoane consecutive pe prima scenă, HC Zalău deține un record absolut în sportul autohton. În spatele acestor cifre stă profesorul Gheorghe Tadici. Absolvent în 1974, tehnicianul sărbătorește 52 de ani de antrenorat neîntrerupt, toți dedicați echipei sale de suflet, alături de care a cucerit trei titluri naționale și City Cup în 1996.

Știrile sunt bune și de la masculin. Turneul de promovare a stabilit echipele care urcă în Liga Națională. Steaua București și Teutonii Ghimbav au promovat direct, în timp ce CS Medgidia și CSM Sighișoara au prins ultimele bilete în urma barajului de la Brașov.