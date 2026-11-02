HC Zalău a fost protagonista unui final tensionat în etapa a 8-a din Liga Națională de handbal feminin. Echipa antrenată de Gheorghe Tadici a controlat derby-ul cu CSM Târgu Jiu, dar a scăpat victoria printre degete în ultima secundă a meciului. Runda a adus și alte rezultate de impact, inclusiv succese categorice pentru CSM București și Corona Brașov.

Emoții uriașe pentru iubitorii handbalului din Sălaj. În cadrul unei etape spectaculoase din Liga Florilor, HC Zalău a primit vizita formației CSM Târgu Jiu, într-o confruntare găzduită de Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici”din Zalău. Jucătoarele zălăuane au intrat pe teren extrem de determinate și au reușit să preia controlul total al ostilităților încă din minutul 19 al primei reprize. Din acel moment, gazdele s-au aflat permanent la conducere pe tabela de marcaj și păreau desprinse spre o victorie de două puncte extrem de importantă. Cu doar 40 de secunde înainte de fluierul final, echipa din Zalău avea încă un avantaj confortabil de două goluri. Finalul a fost însă unul de un dramatism incredibil. Oaspetele au forțat în atac, iar în ultima secundă a meciului, Emma Hrvatin a transformat cu sânge rece o aruncare de la 7 metri, stabilind scorul final, 26-26.

Principala realizatoare a echipei din Zalău a fost Francesca Bălan, care a făcut un meci mare și a marcat 9 goluri. De cealaltă parte, cea mai eficientă jucătoare a clubului din Târgu Jiu a fost Paulina Perez Bufom, cu 5 reușite. În urma acestui rezultat, HC Zalău rămâne pe locul 11 în clasamentul general, acumulând 5 puncte. Pentru fetele lui Gheorghe Tadici urmează o deplasare crucială la CSM Târgu Mureș, o formație aflată în subsolul clasamentului, cu doar 2 puncte strânse până acum.

Runda a adus modificări și la vârful ierarhiei. CSM București a urcat provizoriu pe primul loc, după ce a învins-o fără drept de apel, în deplasare, pe nou-promovata CSM Iași 2020, cu scorul de 33-13. Vicecampioana a arătat o forță colectivă impresionantă, nu mai puțin de 14 jucătoare trecându-și numele pe lista marcatoarelor, în frunte cu Emma Friis, autoare a 5 goluri. După un avantaj de zece goluri la pauză, ecuația s-a agravat pentru ieșence în partea secundă, când au reușit contraperformanța de a înscrie doar de 4 ori.

O altă victorie categorică s-a înregistrat în Sala „Dumitru Popescu-Colibași”, unde CSM Corona Brașov a trecut de HC Dunărea Brăila cu scorul de 34-19, după ce la pauză scorul era deja 19-10. Karolina Kochaniak, cu 8 goluri, și Magda Natalia Balsam, cu 6, au fost cele mai bune marcatoare ale Coronei, în timp ce portarul Renata Lais De Arruda a făcut minuni în poartă cu 15 intervenții. Pentru brașovence, victoria aduce un total de 8 puncte și un moral excelent înaintea dublei decisive cu Chambray Touraine pentru grupele European League. În ciuda eșecului, unde s-a remarcat Valeria Kirdiașeva cu 5 goluri, Brăila rămâne pe poziția a 3-a în campionat și se pregătește și ea de duelurile europene cu Molde. Surpriza etapei s-a produs la Baia Mare, unde CS Minaur a pierdut pe teren propriu în fața celor de la CSM Slatina, scor 27-30. Oaspetele au fost conduse spre succes de Greta Kacsor, cu 9 goluri, și Amelia Julia Lundbaeck, fostă jucătoare a Minaurului, care a înscris de 8 ori.

Sursa foto: Facebook – HC Zalău