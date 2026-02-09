Ultimele două echipe clasate în actuala ediție din Liga Florilor s-au întâlnit, la Zalău, în penultimul meci al etapei a paisprezecea. Scorul final al patidei a fost 24-24.

HC Zalău și CSM Galați au încheiat la egalitate, la scorul de 24 egal, un meci echilibrat și încrâncenat, disputat în Sala Sporturilor Gheorghe Tadici din Zalău. La finalul acestuia echipa gălățeană a obținut primul punct al sezonului. Deși au fost conduse pe toată durata partidei, oaspetele n-au renunțat la luptă și au înscris golul egalizator prin Andreea Prescură. Acesta a fost înscris în ultimele secunde din meci.

HC Zalău a condus în mai multe rânduri, însă CSM Galați au revenit de fiecare data, iar în ultimul minut de joc s-a marcat de trei ori.

În poarta Zalăului, Sara Rus a avut 9 intervenții din 28 de aruncări. Pentru CSM Galați, Nicoleta Petre a încheiat cu 8 intervenții din 26 de aruncări, dintre care două de la aruncări de la 7 metri.

A fost duelul ultimelor două clasate, într-o ligă în care nu retrogradează direct nicio echipă. CSM Galați, echipă pregătită de Daciana Balaban, a obținut primul punct din actuala ediție a campionatului.

Echipa condusă de antrenorul Gheorghe Tadici ajunge la 4 puncte, însă ratează șansa să se apropie de ieșirea din zona locurilor de baraj.

În etapa a paisprezecea s-au mai înregistrat următoarele rezultate: SCM Râmnicu Vâlcea –Rapid București 35-25; HC Dunărea Brăila-CSM București 34-36; CSM Târgu Jiu-CSM Corona Brașov 24-28; Minaur Baia Mare-Gloria Bistrița 26-36; CSM Slatina-SCM Craiova 25-21.