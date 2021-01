În următoare etapă a Ligii Florilor, HC Zalău va juca la Bucureşti, cu Dacia Mioveni, în cadrul etapei a IX-a dar până atunci, miercuri și joi se desfășoară etapa a VIII-a în timp ce formaţia zălăuană va sta.

PROGRAM ETAPA a VIII-a:

Miercuri 27 ianuarie

ora 13,00 Dacia Mioveni vs CSM Galați

ora 15,45 SCM Gloria Buzău vs CS Activ Prahova Ploiești

ora 18,30 CSM București vs CS Gloria 2018 Bistrița TVR1

Joi 28 ianuarie

ora 10,30 CSU Cluj Napoca vs CSM Slatina

ora 13,15 CS Măgura Cisnădie vs CS Minaur Baia Mare

ora 16,30 SCM Râmnicu Vâlcea vsDunărea Brăila TVR2

ora 19,15 SCM Craiova vs CS Rapid București

HC Zalău stă