HC Zalău a câștigat partidele disputate pentru menținerea în Liga Florilor, astfel că după cel de-al doilea meci jucat, elevele lui Gheorghe Tadici au sărbătorit victoria. Cu cel mai mic buget alocat în sezonul competițional 2023-2024, HC Zalău a reușit, și de această dată, să rămână acolo unde îi este locul: în Liga Florilor.

Barajul de menținere/promovare în Liga Florilor nu a adus vreo surpriză, echipele din primul eșalon impunându-se în fața celor din Divizia A. HC Zalău a trecut cu 27-22 de CSM Deva, respectiv cu 28-26 de Activ Prahova Ploiești, iar CSM Târgu Jiu a avut, de asemenea, două victorii cu formațiile din liga secundă, 31-20 cu Ploiești, respectiv 28-27 cu Deva.

Astfel, după primele două zile ale turneului de la Mioveni, se știa deznodământul barajului. Zalău și Târgu Jiu continuă în primul eșalon, Activ Prahova se anunță deja, din nou, o pretendentă la promovare, însă rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Deva, dacă echipa va continua în liga secundă pe un buget diminuat sau se va retrage din campionat.

Duminică, în cele două meciuri care au mai contat doar pentru palmares, s-au înregistrat rezultatele HC Zalău – CSM Târgu Jiu 28-29, respectiv CSM Deva – Activ Prahova Ploiești 34-34.

Am demonstrat împreună că handbalul e cel mai iubit sport la Zalău! Mulțumim tuturor suporterilor, sponsorilor și partenerilor care ne-au fost alături pe parcursul acestui sezon.

Însă cel mai important am jucat cu sala plină aproape fiecare meci iar pentru asta vă mulțumim.

„A fost un sezon greu pentru echipa noastră, sezon în care a trebuit prin multă muncă să compensăm diferențele mari de buget dintre competitoare. A fost un sezon în care ne-am luptat de la egal la egal cu fiecare adversar, uneori am reușit să câștigăm, uneori nu.

Nu ne rămâne decât să mulțumim echipei și în mod special antrenorului Gheorghe Tadici, care a dovedit, încă o dată, că poate face astfel încât Zalăul să „respire” în continuare handbal.

Antrenorul Liviu Andrieș și-a felicitat jucătoarele pentru că au luptat până la capăt. Antrenorul gorjean le-a mulțumit pentru susținere suporterilor de la Târgu Jiu. Andrieș recunoaște că presiunea rezultatului și-a pus amprenta pe evoluția elevelor sale, care nu a fost la capacitatea dorită în meciul cu Deva.

„A fost un meci în care încărcătura și presiunea rezultatului s-a văzut în evoluția noastră, dar cel mai important este că am reușit să câștigăm. Mulțumim tuturor celor de acasă pentru susținere. A fost un sezon lung, cu evoluții bune, cu unele mai puțin bune, cu o participare în cupele europene, dar și cu un final pe care nu l-am anticipat, acela de a juca la baraj. Toată lumea știe cum am ajuns la acest baraj, dar important este că am reușit să trecem cu bine peste acest moment delicat și că în sezonul viitor vom evolua tot în Liga Florilor. Vreau să le felicit pe fete pentru că au luptat până la final. Sper ca sezonul viitor să fie unul mult mai bun pentru CSM Târgu Jiu”, a declarat Liviu Andrieș, antrenor CSM Târgu Jiu.