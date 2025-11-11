Gala Romanian Legal Awards este un eveniment important care recunoaște excelența în avocatura din România. Ediția din acest an a Galei Romanian Legal Awards s-a desfășurat vineri, 7 noiembrie, la NORD Events Center by Globalworth, din București.

Gala Romanian Legal Awards este considerată cel mai important eveniment de recunoaștere a performanței și excelenței profesionale în avocatura de business din România. Evenimentul este organizat de Legal Marketing.

Scopul acestuia este acela de a evidenția și aprecia excelența profesională a caselor de avocatură și a avocaților de business care au excelat prin performanță, inovație și contribuție semnificativă în diverse arii de practică.

Nominalizările și câștigătorii sunt stabiliți printr-un proces de jurizare internațională și independentă, bazat pe performanță, dedicare și implicare.

Premiile sunt acordate pentru diverse arii de practică, cum ar fi arbitraj, banking & finanțe, concurență, proprietate intelectuală, M&A, real estate, dreptul penal și altele.

Societatea de avocatură condusă de avocatul Claudiu Beinsan a obținut distincția de câştigător în categoria dreptului penal (White Collar Crimes) la Gala Romanian Legal Awards 2025.

Claudiu Beinșan este avocatul coordonator al societăţii şi co-founder al acesteia, fiind un avocat specializat în principal pe domeniul dreptului penal și, în particular, pe infracțiuni de tip white-collar crime (infracțiuni economice/guler alb).

Claudiu Beinsan este membru al Baroului Cluj din 2017, fiind absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în iulie 2017.

Claudiu Beinsan este un avocat recunoscut pentru viziunea sa strategică și abordarea practică, având o experiență vastă concentrată în special pe domeniul dreptului penal și procesual-penal. Este Managing Partner în cadrul Highline Law Firm (cunoscută și ca SCA Lup, Beinșa).

Pe lângă dreptul penal general, expertiza sa acoperă o gamă largă de sub-domenii, printre care Dreptul penal al afacerilor (white-collar crime), unde este specializat, Dreptul penal European și Apărarea drepturilor omului.