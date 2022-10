Monopostul de Formula 1 al echipei Red Bull Racing, motorizat de Honda, ocupă prima treaptă a podiumului în Japonia, iar Max Verstappen câştigă Marele Premiu al Japoniei şi redevine campion mondial.

Pilotul Max Verstappen este campion mondial pentru a doua oară la rând după victoria obținută duminică în Marele Premiu al Japoniei. Acesta a plecat din pole-position la Suzuka, însă cursa a fost oprită după trei tururi, din cauza ploii abundente. Cursa s-a reluat după două ore de pauză și a fost redusă la 28 de tururi din 53, ceea ce înseamnă 45 de minute de cursă.

În Japonia, pilotul Red Bull i-a depăşit pe colegul său Sergio Perez şi pe Charles Leclerc de la Ferrari. Cursa a fost presărată cu incidente şi a fost scurtată din cauza ploii. Verstappen, în vârstă de 25 de ani, a obţinut a 32-a sa victorie din Formula 1, a 12-a din acest sezon, fiind urmat pe podium de coechipierul său, mexicanul Sergio Perez, şi de Charles Leclerc , de la Ferrari. Leclerc încheiase pe locul 2, însă a fost penalizat din cauza unei ieşiri de pe pistă, când a părut că nu vor fi acordate toate punctele.

Cu 4 curse rămase în sezon, olandezul a ajuns la 366 de puncte, 113 peste Sergio Perez, 114 peste Leclerc. Cei doi nu mai au nicio șansă să-l prindă pe Verstappen, care a devenit matematic campion și, pentru a doua oară, rege în Formula 1.

“În primul rând, sunt foarte fericit că am reușit să încheiem cursa. A plouat puternic. Sunt foarte fericit că am putut să-i văd pe fani, care m-au susținut până la final. E nebunie. Am sentimente mixte. Uitându-mă înapoi, la ce an am avut, a fost incredibil. E ceva ce nu mi-aș fi putut imagina. După anul trecut, când am luptat până la final, am avut o mașină incredibilă anul acesta. Sunt recunoscător tuturor care au contribuit la succes”, a declarat Verstappen după concurs.